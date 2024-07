Los fans de Taylor Swift, en alerta: el mensaje sobre 'Reputation (Taylor's version)' que ha aparecido en redes

Taylor Swift es una estrella internacional que alcanza récords y se mantiene consecutivamente en lo más alto de las listas de tendencias musicales.

A nadie le cabe ninguna duda de que Taylor es una de las artistas que más vende de la historia, con su último disco TTPD ha conseguido vender más de 1914 millones de unidades, lo que lo ha convertido en el álbum más vendido en 2024.

Reputation es uno de los discos más icónicos de la industria musical, que cuenta historias personales de la cantante, incluyendo indirectas a las personas que en ese momento cuestionaron o criticaron a la estadounidense.

Este álbum es considerado como la época más oscura de Taylor Swift, donde rompe con todo. Algo que causó muchas críticas en internet, incluso se vio envuelta en varias polémicas con algunos personajes públicos como Kim Kardashian, Kanye West o Katy Perry.

Ahora, tras siete años desde su publicación, vuelve a sonar el nombre del álbum, pues los fans de la cantante están recibiendo señales. La portada que subió Taylor en el año 2017 por el estreno del disco ha aparecido misteriosamente en el feed de los seguidores de la artista, algo que ha causado revuelo en redes sociales.

Aunque los fans de la intérprete creían que era algo creado por ella misma, ha resultado ser una nueva actualización de Instagram en la que se pueden añadir notas a las publicaciones. Al hacerlo, los post antiguos aparecen en el perfil en primer lugar, algo que causa confusión y ha creado el verdadero pánico entre los seguidores de Taylor.

Las canciones que ya puedes escuchar de Reputation

Delicate

La primera canción de la cantante que vio la luz como 'Taylor's version' ha sido utilizada para la serie The Summer I Turned Pretty.

Look what you made me do TV

Los créditos iniciales de la serie Wilderness utilizan la canción Look what you made me do, de la cual podemos escuchar hasta un minuto.

La presencia de estas canciones en las series nos hace pensar que el disco ya estaría grabado o al menos lo estarían estos temas.

Solamente sabemos que cada vez está más cerca de estrenarse Reputation (Taylor´s Version).