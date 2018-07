Los fetos sacan la lengua si escuchan música desde la vagina de la madre

La investigación pionera 'Fetal facial expression in response to intravaginal music emission', publicada en la revista británica 'Ultrasound', ha sido presentada por la investigadora Marisa López-Teijón, el catedrático Alberto Prats y el director científico del Institut Marqus, Alex García-Faura. El estudio, realizado sobre más de 106 pacientes que se encontraban entre las semanas 14 y 39 de gestación, analizó a tres grupos utilizando distintos tipos de estimulación fetal: la vía abdominal, la vaginal -a 54 dB- y las vibraciones sonoras no musicales emitidas también desde la vagina.

Tras compararlos, constaron que el único incremento de estos movimientos de boca y lengua fue el del grupo de música emitida por vía vaginal, no solo en número de fetos -el 87% respondieron-, sino en la frecuencia de movimientos, porque sacaron la lengua una media de cinco o más veces.

Según López-Teijón, el estudio ha encontrado "la fórmula para que los fetos oigan como los adultos y que les llegue el sonido de forma eficaz", puesto que vive insonorizado en el vientre de la madre y escucha los sonidos como un susurro y de forma distorsionada. "La música activa circuitos cerebrales primitivos implicados en la comunicación y el lenguaje", ha expresado la investigadora, que ha negado que pueda ser perjudicial y ha aconsejado utilizar el aparato entre 10 y 20 minutos -mañana y la noche- sin interrumpir el ciclo del sueño.

El dispositivo 'Babypod' se conecta al móvil y está patentado por los investigadores y cedido a una empresa electrónica que ha impulsado su comercialización por 120 euros; según la investigadora, "no es un producto sanitario" y no tiene contraindicaciones. Prats ha expresado que la música provoca movimientos porque activa circuitos del tronco del encéfalo relacionados con la comunicación y el lenguaje, por lo que los sonidos disonantes -las vibraciones- no activan estos circuitos y no generan esta respuesta.

APLICACIONES