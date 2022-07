Las fotos que confirman que Rosalía está grabando el videoclip de 'Despechá' en Mallorca

Baby, no me llames que yo estoy ocupá' olvidando tus male'... Es prácticamente imposible no tener Despechá en bucle desde que Rosalía sorprendió con la canción en el concierto de Almería.

Tan potente fue la acogida de la canción que la catalana ha sacado el hit antes de tiempo. y todo apunta a que, si no lo es ya, poco le queda para convertirse en la canción del verano.

Pero la artista no se ha conformado solo con sacar la versión de estudio: parece que Rosalía estaría grabando el videoclip de Despechá en Palma de Mallorca en plena gira, y es que ella no para, es una verdadera motomami.

Lo fans no han dudado en fotografiar y grabar el rodaje y subir las instantáneas a las redes sociales, fruto de la euforia que significa que el videoclip de Despechá podría lanzarse más pronto de lo que pensamos.

En las imágenes podemos ver a la intérprete de Bizcochito en lo que parece una fiesta la playa junto a sus bailarines, además de ver un fragmento de vídeo en el que suena Despechá, aparece ella y hay cámaras por todas partes. Rosalía no pierde el tiempo, y está trabajando a contrarreloj para darle a sus fans todo lo que piden.