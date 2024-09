Franz Ferdinand anuncia nuevo álbum y gira, que pasará por España

'The Human Fear'

Franz Ferdinand está de vuelta. La banda regresa por todo lo alto después de seis años de su último lanzamiento con un nuevo álbum, The Human Fear. El proyecto verá la luz el próximo 10 de enero de 2025.

Y con este nuevo álbum llegan otras novedades: la banda ya ha anunciado su primer single, Audacious, pero, además, anuncia gira por Reino Unido y Europa.

Si eres fan de Franz Ferdinand, estás de suerte: el grupo volverá a pisar España con su tour de 2025. En concreto, pasará por Barcelona, Madrid y A Coruña.

Aunque todavía quedan meses hasta el lanzamiento del álbum, ya se conoce el track list de The Human Fear:

Audacious

Everyday Dreamer

The Doctor

Hooked

Build It Up

Night Or Day

Tell Me I Should Stay

Cats

Black Eyelashes

Bar Lonely

The Birds

El nuevo álbum está producido por Mark Ralph, que ya trabajó con ellos en su álbum de 2013 Right Thoughts, Right Words, Right Action. El disco muestra a Franz en su versión más inmediata, optimista y vital, apostando sin pudor por el pop al estilo clásico de Franz.

Según adelanta, estas nuevas 11 canciones aluden a algunos de los miedos más profundos del ser humano y a cómo la superación y la aceptación de esos miedos impulsan y definen nuestras vidas.

Sobre el álbum, Alex Kapranos, de Franz Ferdinand, ha declarado: "Hacer este disco ha sido una de las experiencias que más me han reafirmado en la vida, pero se llama The Human Fear. El miedo te recuerda que estás vivo. Creo que todos somos adictos de alguna manera al zumbido que nos produce. La forma en que respondemos a él demuestra que somos humanos. Así que aquí tienes un puñado de canciones que buscan la emoción de ser humano a través de los miedos. No es que te des cuenta a la primera escucha".