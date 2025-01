Franz Ferdinand vuelve a su sonido más poprock con 'The Human Fear' | GETTY

La vuelta de Franz Ferdinand con nueva música ha supuesto toda una inyección de adrenalina para sus fans, pues con The Huma Fear los escoceses recuperan su esencia más apegada al sonido poprock que tan buenos resultados les ha brindado durante más de dos décadas de carrera.

Nuevas canciones lanzadas siete años después de Always Ascending, en el que coqueteaban con elementos más electrónicos, y en el que los singles Audacious y Night or Day, lanzados en 2024, ya vaticinaban una vuelta a los orígenes de Alex Kapranos y sus compañeros.

En este nuevo disco han vuelto a trabajar con el productor Mark Ralph, que ya participó en su álbum de 2013 Right Thoughts, Right Words, Right Action. Un proyecto que, además, cuenta con la particularidad de que parte del material sonoro ha sido grabado con todos los miembros de la banda tocando juntos en el estudio, también su nueva baterista Audrey Tait, y en el que se han empleado muchas primeras tomas de las pistas vocales de Alex Kapranos.

Un álbum compuesto por 11 cortes en el que la ya mencionada vuelta a su sonido poprock no impide que aparezcan influencias de otros estilos o que recuperen los toques electrónicos empleados en otros proyectos. Este es el tracklist:

Audacious

Everyday Dreamer

The Doctor

Hooked

Build It Up

Night Or Day

Tell Me I Should Stay

Cats

Black Eyelashes

Bar Lonely

The Birds

Hay que recordar que la nueva gira mundial de Franz Ferdinand cuenta con varias paradas en España en 2025, para deleite de sus aficionados en nuestro país:

A Coruña - 15 de febrero (Sala Pelícano)



Madrid - 17 de febrero (La Riviera)



Barcelona - 18 de febrero (Sala Razzmatazz)

Además, también formarán parte de los carteles de los festivales San San de Benicàssim (Castellón), el Cooltural Fest de Almería, el Sonorama, el Warm Up de Murcia y el O Son do Camiño.