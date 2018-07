Fun. presenta 'Harsh lights'' en directo como adelanto de su nuevo disco

We are young o Just give me a reason fueron algunos de los éxitos que Fun. obtuvieron con su álbum Some Nights.

Y durante un tiempo encerrados en el estudio de grabación ya tienen prácticamente listo el que será su tercer disco y ya han empezado a promocionarlo.

Harsh lights es la canción escogida como single de presentación del nuevo trabajo y en lugar de lanzar el típico lyric video habitual han decidido presentarlo en directo. El lugar escogido ha sido el exitoso show norteamericano de Jimmy Fallon. ¿Qué te parece?