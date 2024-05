El fundamental papel de Sebastián Yatra en el próximo disco de Aitana: "No lo sabe nadie"

Te interesa Aitana se sincera y revela por qué era necesario colaborar con Sebastián Yatra en 'Akureyri'

El estreno de Akureyri, la última colaboración de Aitana y Sebastián Yatra , ha conmocionado a sus fans al demostrar la faceta tierna y romántica que son capaces de sacar.

Tras Las dudas y Corazón sin vida, llega esta preciosa balada grabada durante su último viaje a Islandia, donde reflexionan sobre su ruptura y se despiden al darse cuenta que por mucho que se quieran, no congenian y es mejor decirse 'adiós'. La cantante catalana ha concedido una entrevista a Billboard, revelando cómo ha sido trabajar con su exnovio.

"La empezamos los dos en Islandia en un viaje que hicimos por mi cumpleaños en 2023. Fuimos a comprar una guitarra y comenzamos a componer en el coche", ha explicado la intérprete de miamor.

Aitana se pronuncia sobre su próximo disco

¿Están juntos Aitana y Yatra? No lo sabemos, pero lo cierto es que ella solo tiene palabras bonitas para el colombiano: "Es un artista que puede hacer una canción urbana y tú ir a bailarla y te va a encantar, aunque en sus conciertos los temas más exitosos son las baladas".

Y llega la noticia que todos esperábamos... la catalana se ha pronunciado finalmente sobre su próximo disco. "Esto no lo sabe mucha gente, no se lo he dicho a nadie", ha dejado caer, confesando que para este álbum está haciendo "muchas canciones con él" porque "se entienden muy bien en el estudio".

Eran muchos los fans que estaban deseosos que Aitana hablara de su próximo proyecto después del estreno de Alpha a mediados de 2023. Las redes sociales se han llenado de comentarios de seguidores que tienen muchas ganas de escuchar su nueva era y descubrir si incluye más colaboraciones con Sebastián Yatra.