Sebastián Yatra no oculta su amor al hablar de Aitana tras el estreno de 'Akureyri': "Una persona llena de luz"

Como si de un partido de tenis se tratase, Aitana y Sebastián Yatra llevan más de una semana enviándose mutuamente mensajes de amor y cariño tras el estreno de Akureyri, unos gestos que alimentan los rumores de reconciliación.

El último de ellos ha venido desde México, donde las cámaras han captado al artista colombiano y le han preguntado sobre la canción. Su respuesta ha sido revelar que es "muy bacana" y "la escribieron en Islandia en un coche mientras ella conducía". "Compramos la guitarra en la tienda de instrumentos donde empieza el video y la fuimos escribiendo durante ese viaje y la terminamos en Ciudad de México", ha añadido.

Además, ha confesado estar "muy agradecido" con Aitana por "creer en él" para el single. "Ella es una artista tan increíble y tiene una voz tan única... ojalá que sigan conociéndola y escuchándola por muchos más años porque es de esas personas llenas de luz y que nos da muchas cosas bonitas", ha reconocido con una sonrisa de oreja a oreja.

Aitana contará con Yatra para su nuevo disco

La cantante catalana también ha hablado recientemente sobre su exnovio en una entrevista a Billboard, revelando cómo ha sido trabajar con él.

"La empezamos los dos en Islandia en un viaje que hicimos por mi cumpleaños en 2023. Fuimos a comprar una guitarra y comenzamos a componer en el coche", ha explicado la intérprete de miamor.

"Es un artista que puede hacer una canción urbana y tú ir a bailarla y te va a encantar, aunque en sus conciertos los temas más exitosos son las baladas", ha dicho.

Y llega la noticia que todos esperábamos... la catalana se ha pronunciado finalmente sobre su próximo disco. "Esto no lo sabe mucha gente, no se lo he dicho a nadie", ha dejado caer, confesando que para este álbum está haciendo "muchas canciones con él" porque "se entienden muy bien en el estudio".