Fusa Nocta, muy crítica con su actuación en el Benidorm Fest: "Podría haberlo hecho mil veces mejor"

Fusa Nocta se presentó al Benidorm Fest 2023 como una de las favoritas de la edición. Su canción Mi Familia se presentó a la cita como la más votada en las encuestas pero, pese a ese buen pronóstico, la artista de Gandía quedó quinta en la final sumando 118 puntos.

Las expectativas depositadas en ella no se cumplieron y, dos meses después de la final, reconoce que no quedó contenta con su participación. "Las actuaciones en sí me costó disfrutarlas", cuenta sobre la primera semifinal y en la final del festival en una reciente entrevista con el medio especializado Jenesaispop.

"Es mucha presión el salir ahí con tanta gente viéndote, tanto en directo como en sus casas. También toda la presión que había porque Mi Familia había gustado mucho, y yo también me puse esa presión a mí. Se me pasó un poco en la final porque me sentí mucho más cómoda y lo disfruté un poco más", añade.

Fusa Nocta en la primera semifinal del Benidorm Fest 2023.

"Mi voz nunca va a sonar como suena en el estudio"

Los nervios del directo fueron el talón de Aquiles de Fusa Nocta, que defiende que se había preparado a conciencia para el festival. "Había trabajado mucho físicamente, mi forma física, me había apuntado a clases… Y en los ensayos era otra cosa lo que salía de ahí. Nadie tenía que juzgarme ni nadie me iba a ver, excepto la gente que estaba ahí. Era mucho más relajado y me salía mucho mejor", cuenta la cantante, que sí reconoce que falló en el programa Los elegidos: Benidorm Fest 2023.

"Siendo sincera, cuando canté Luz Bajita, ahí me llegó todo de golpe. Iba al gimnasio, pero no entrenaba cardio, no había ido en mi vida a clases de canto y aun así solo tuve un mes de clases. Esto fue en noviembre, fui a clases diciembre entero y luego ya vinimos aquí para volver a irnos allí. Realmente, mi mayor enemigo fueron los nervios, porque en Luz Bajita no tenía preparación, pero en Benidorm ya tenía un poco más", insiste.

Fusa Nocta interpreta 'Luz Bajita' en 'Los elegidos: Benidorm Fest 2023'

Insiste en que estaba preparada pero se le exigió un nivel que no podía dar por el tipo de canción que presentó al festival. "Aparte de mis nervios, tienes que tener en cuenta que mi voz nunca va a sonar como suena en el estudio porque tiene Autotune. Se ha escogido una canción con Autotune, entonces es humanamente imposible replicarlo, no solo en cuanto a notas, sino también el efecto robótico que añade", apunta la cantante.

"Tú tienes que saber que cuando escoges una canción con Autotune va a sonar diferente. Creo que sería hora de que se permitiera el Autotune porque ahí lo que se tendría que valorar es un show increíble. Todo el mundo usa Autotune en los directos, y no me refiero a uno muy fuerte, pero lo hace todo el mundo. A lo mejor los que cantan con una guitarra no, pero los artistas pop cantan con Autotune y creo que se debería integrar eso al festival. Eso, o que no se seleccionen canciones con Autotune", señala.

"Creo que sería hora de que se permitiera el Autotune porque ahí lo que se tendría que valorar es un show increíble. Eso, o que no se seleccionen canciones con Autotune"

La cantante lamenta estas valoraciones porque, insiste, antes del festival advirtió que Mi familia sonaría diferente en directo. "Tampoco dije nada malo, yo ya avisaba de que esto tiene Autotune y de que no iba a sonar igual. Luego obviamente también había gente que no tenía un show de bailar tanto, y es mucho más fácil, no solamente no ahogarte, sino que tu cuerpo al estar en movimiento no suena igual que estando quieto. También había gente con mucha preparación que yo no tenía. Un mes no es lo mismo que cuatro años de preparación y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo a mí misma eso también me lo tengo que decir, han sido las cosas como han sido y ya está. Creo que podría haberlo hecho mil veces mejor, pero es lo que hay", reflexiona.

La mentira de su puesta en escena

Fusa Nocta aprovecha la entrevista para hacer otra confesión sobre su paso por el Benidorm Fest. "Ahora después de todo el tiempo lo puedo decir. Yo pedí el coche de mi abuelo y no lo pusieron, y le dije a todo el mundo que era ese (se ríe). Cuando llegué allí vi que no era el que había pedido, y bueno, ya me tuve que callar", reconoce la cantante.

La actuación de Fusa Nocta en la final del Benidorm Fest 2023. // Gtresonline

El coche en el que se sube durante la actuación debía ser del mismo modelo que el que tenía su abuelo pero no fue así. "Era muy guay actuar sobre él, porque tengo el recuerdo de pequeñita de cuando yo iba escuchando Manolo Escobar con mi abuelo en su coche", añade la artista, que hace un doble homenaje con este tema. A la familia de sangre y a la familia elegida.

"La canción va de la familia, pero es que la familia no tiene que ser la de sangre. Yo con mi familia tengo una relación increíble, pero hay personas que no, y también tienen a su familia que han escogido y que es de verdad. Había como varias cosas. El coche; la trenza, que representaba la herencia de las mujeres en la familia; mis bailarines, que representan la amistad convertida en familia…", rememora.

Los planes de Fusa Nocta con Eurovisión

Dos meses después de esta actuación, Fusa Nocta confiesa que por ahora no piensa en repetir la experiencia. "Es un proceso personal muy duro y ahora mismo no me veo preparada ni de coña para presentarme. Aún queda, pero no me veo", apunta en la charla.

"Es muy guay y viene muy bien porque tengo a mucha gente más escuchando mi música, pero tienes que ser muy fuerte en esos días y no siento que eso tenga ninguna lógica. Muchos artistas ya hablaron de cómo se habían sentido ahí dentro, como las Twin Melody, y no llego a entender la cosa de la gente cuando se mete tanto en odiar a alguien por hacer un estilo musical que no les gusta. Para mí la música no es eso y por tanto no tengo pensado presentarme, de momento", sentencia.