La gala de los Premios Grammy 2023: día, hora, alfombra roja, actuaciones y nominados

El próximo 5 de febrero se celebrará en Los Ángeles la 65ª ceremonia de los Premios Grammy, los galardones más prestigiosos e importantes del mundo de la música.

La ceremonia, que se retransmitirá en directo a través de la CBS y Paramount+ para Estados Unidos, podrá verse en España a través de TNT y HBOX Max. La gala dará comienzo alrededor de las 4 de la madrugada de la noche del domingo 5 al lunes 6 de febrero.

Antes pasarán por la alfombra roja muchos de los artistas nominados, aunque la Academia suele jugar al despiste y no confirma qué personalidades acudirán al evento.

Trevor Noah será, por tercer año consecutivo, el maestro de ceremonias de la noche más importante de la música. Beyoncé encabeza la lista con nueve nominaciones, seguida muy de cerca por Kendrick Lamar, que tiene ocho. Adele y Brandi Carlile se colocan con siete nominaciones cada uno y Harry Styles, Dj Khaled y Future acumulan seis.

Los artistas latinos nominados a los Grammy

La música latina también ha conseguido reconocimiento esta edición.

La brasileña Anitta cuenta con una nominación a Mejor Nuevo Artista y el puertorriqueño Bad Bunny se postula al Grammy a la Mejor Interpretación Solista por Moscow Mule, categoría en la que compite con Adele y Harry Styles.

Además, Un Verano sin Ti ha conseguido una nominación a Mejor Álbum de Música Urbana. Por su parte, Rosalía y su disco Motomami han conseguido una nominación a Mejor Álbum de Rock o Alternativo. También ha recibido una nominación Mejor vídeo de formato largo por su Motomami TikTok Live Performance. En 2020 se llevó el Grammy a Mejor Artista Naciente.

Dos nominaciones para el conejo malo y otras dos para la motomami, algo que ha puesto en jaque a la crítica musical. Incluso la revista Rolling Stone publicó un editorieal defendiendo que Motomami debería haber estado nominado como Mejor Disco del Año, una de las categorías principales.

En otra categoría más pequeña Rosalía ha recibido una mención más por su perfomance en directo de Motomami para TikTok.

Las posibles actuaciones de los Premios Grammy

Todavía no han confirmado de manera oficial quiénes serán los artistas que se subirán al escenario de los Premios Grammy, pero el pequeño teaser que la Academia ha publicado muestra seis nombres muy potentes del mundo de la música.

Adele, Bad Bunny, Beyoncé, Harry Styles, Kendrick Lamar y Lizzo podrían ser los encargados de poner banda sonora a la gala con sus actuaciones en directo.

La ausencia de Rosalía esta lista, que triunfó en los Latin Grammy pero solo ha obtenido una nominación en esta entrega, podría significar que la motomami no se subirá al escenario con ninguna performance.

La lista completa de nominados a los Premios Grammy

Canción del año

Adele – Easy on Me

Beyoncé – Break My Soul

Bonnie Raitt – Just Like That

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy – God Did

Gayle – ABCDEFU

Harry Styles – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Lizzo – About Damn Time

Steve Lacy – Bad Habit

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)

Disco del Año

ABBA – Voyage

Adele – 30

Bad Bunny – Un Verano Sin Ti

Beyoncé – Renaissance

Brandi Carlile – In These Silent Days

Coldplay – Music of the Spheres

Harry Styles – Harry’s House

Kendrick Lamar – Mr. Morale & the Big Steppers

Lizzo – Special

Mary J. Blige – Good Morning Gorgeous (Deluxe)

Grabación del año

ABBA – Don’t Shut Me Down

Adele – Easy on Me

Beyoncé – Break My Soul

Brandi Carlile Featuring Lucius – You and Me on the Rock

Doja Cat – Woman

Harry Styles – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Lizzo – About Damn Time

Mary J. Blige – Good Morning Gorgeous

Steve Lacy – Bad Habit

Mejor Actuación Pop Solista

Adele – Easy on Me

Bad Bunny – Moscow Mule

Doja Cat – Woman

Harry Styles – As It Was

Lizzo – About Damn Time

Steve Lacy – Bad Habit

Mejor Actuación Pop de dúo/grupo

ABBA – Don’t Shut Me Down

Camila Cabello Featuring Ed Sheeran – Bam Bam

Coldplay & BTS – My Universe

Post Malone & Doja Cat – I Like You (A Happier Song)

Sam Smith & Kim Petras – Unholy

Mejor Disco de Pop Cantado Tradicional

Diana Ross – Thank You

Kelly Clarkson – When Christmas Comes Around…

Michael Bublé – Higher

Norah Jones – I Dream of Christmas (Extended)

Pentatonix – Evergreen

Mejor Disco de Pop Cantado

ABBA – Voyage

Adele – 30

Coldplay – Music of the Spheres

Harry Styles – Harry’s House

Lizzo – Special

Mejor Disco de Pop Latino

Camilo – De Adentro Pa Afuera

Christina Aguilera – Aguilera

Fonseca – Viajante

Rubén Blades & Boca Livre – Pasieros

Sebastián Yatra – Dharma +

Mejor Actuación Rock

Beck – Old Man

The Black Keys – Wild Child

Brandi Carlile – Broken Horses

Bryan Adams – So Happy It Hurts

Idles – Crawl!

Ozzy Osbourne Featuring Jeff Beck – Patient Number 9

Turnstile – Holiday

Mejor Actuación Metal

Ghost – Call Me Little Sunshine

Megadeth – We’ll Be Back

Muse – Kill or Be Killed

Ozzy Osbourne Featuring Tony Iommi – Degradation Rules

Turnstile – Blackout

Mejor Canción de Rock

Brandi Carlile – Broken Horses

Ozzy Osbourne Featuring Jeff Beck – Patient Number 9

Red Hot Chili Peppers – Black Summer

Turnstile – Blackout

The War on Drugs – Harmonia’s Dream

Mejor Disco de Rock

The Black Keys – Dropout Boogie

Elvis Costello & The Imposters – The Boy Named If

Idles – Crawler

Machine Gun Kelly – Mainstream Sellout

Ozzy Osbourne – Patient Number 9

Spoon – Lucifer on the Sofa

Mejor Recopilación de Banda Sonora para Medios Visuales

Various Artists – Elvis

Various Artists – Encanto

Various Artists – Stranger Things: Soundtrack From the Netflix Series, Season 4

Lorne Balfe, Harold Faltermeyer, Lady Gaga & Hans Zimmer – Top Gun: Maverick

Various Artists – West Side Story

Mejor Banda Sonora Original para Medios Visuales, incluyendo cine y televisión

Hans Zimmer – No Time to Die

Jonny Greenwood – The Power of the Dog

Michael Giacchino – The Batman

Nicholas Britell – Succession: Season 3

Mejor Banda Sonora Original para Videojuegos y Otros Medios Interactivos

Austin Wintory – Aliens: Fireteam Elite

Bear McCreary – Call of Duty®: Vanguard

Christopher Tin – Old World

Richard Jacques – Marvel’s Guardians of the Galaxy

Stephanie Economou – Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök

Mejor Canción Compuesta para Medios Visuales

Beyoncé – Be Alive

Carolina Gaitán – La Gaita, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz & Encanto – Cast – We Don’t Talk About Bruno

Jessy Wilson Featuring Angélique Kidjo – Keep Rising (The Woman King)

Lady Gaga – Hold My Hand

Taylor Swift – Carolina

Town, Jordan Fisher, Finneas O’Connell, Josh Levi, Topher Ngo & Grayson Villanueva – Nobody Like U

Mejor Disco de Música Urbana

Bad Bunny – Un Verano Sin Ti

Daddy Yankee – Legendaddy

Farruko – La 167

Maluma – The Love & Sex Tape

Rauw Alejandro – Trap Cake, Vol. 2

Mejor disco de Rock latino o disco alternativo

Cimafunk – El Alimento

Fito Páez – Los Años Salvajes

Gaby Moreno – Alegoría

Jorge Drexler – Tinta y Tiempo

Mon Laferte – 1940 Carmen

Rosalía – Motomami

Mejor Videoclip

Adele – Easy on Me

BTS – Yet to Come

Doja Cat – Woman

Harry Styles – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Taylor Swift – All Too Well: The Short Film