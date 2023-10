El gesto de Britney Spears en 2004 cantando 'Everytime' que ahora cobra sentido

Solo queda una semana para que salga a la luz la historia de Britney Spears contada por la propia cantante en su libro La mujer que hay en mí.

Su reciente entrevista con People ha desvelado los titulares más reveladores de sus memorias, en los que cuenta con detalle el comportamiento de su padre durante la tutela de la artista —su alcoholismo o el acoso verbal sobre su físico— y, entre otras muchas revelaciones, su relación con el también cantante Justin Timberlake, en la que hubo un aborto.

Spears revela en su libro de memorias, en venta el próximo 24 de octubre, que tomó la decisión de abortar por influjo de su pareja. "No quería ser padre". La cantante, que empezó la relación con 17 años, se quedó embarazada por un descuido. "Si hubiese dependido solo de mí, jamás lo habría hecho". Pero Justin estaba seguro.

Después de la noticia, el público ha advertido en el videoclip de Everytime, la mítica canción de la cantante, un nuevo sentido. Bien mirado, el mensaje que la cantante lanza en las escenas del hospital podría ser muy diferente al que se pensó inicialmente.

Un significativo gesto en 'Britney Spears: In the Zone'

Por si eso fuera insuficiente, la cantante de Gimme gimme hizo una clara y explícita interpretación del tema cuando la cantó en vivo en 2004.

Habían pasado dos años desde de la ruptura y un año del lanzamiento de esta canción cuando Britney Spears lanzó el álbum In the Zone (2003), en el que se incluye Everytime, y lo presentó en un show en la ABC.

El momento de cantar la canción fue sin duda uno de los más emotivos e íntimos de la noche. Britney emocionó con su voz mientras se acordaba del bebé perdido y, mirando fijamente a cámara, se tocaba la barriga en un momento clave de la letra.

Lo hace cuando canta And every time I see You in my dreams I see your face It's haunting me I guess I need you baby, al decirle a su bebé que ve su cara en sueños. "Y cada vez que te veo en mis sueños, veo tu cara, me persigue. Supongo que te necesito", le dice.

