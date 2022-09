Justin Timberlake arrasa en su primera canción en español: así suena 'Sin fin', su colaboración con Romeo Santos

El nuevo disco de Romeo Santos está dando mucho de que hablar. Se titula Fórmula Volumen 3 y cuenta con 20 temas. El propio Romeo Santos desveló la contraportada de su nuevo álbum con el tracklist completo y los esperados featurings el pasado 24 de agosto. Eso sí, los nombres de los artistas invitados se difuminaron para mantener la expectación.

Algunos de ellos de gran relevancia internacional, como Rosalía o Justin Timberlake. El estreno de estas ha sido muy viral, como ha ocurrido con El pañuelo, el single con la catalana. A pesar de que el video todavía no ha salido, sí se ha lanzado la canción y han coronado a estos como los reyes de la música en español.

¡Pero cuidado! Hay alguien que podría quitarle este puesto a Romeo Santos: el mismísimo Justin Timberlake. El estadounidense ha querido probar algo nuevo y ha cantado en español en Sin fin, su colaboración con el intérprete de Propuesta indecente. La verdad es que suena genial.

Las versiones en español de 'N Sync

Esta es la primera vez que el intérprete de Mirrors se atreve oficialmente con este idioma, aunque es cierto que en dos ocasiones grabó dos versiones en español de dos de sus singles de su época en 'N Sync.

Una de ellas fue This I promise you, que se cambió a Yo te voy a amar en el año 2000 y la segunda fue Gone, pocos años después.

Pero la novedad de Sin fin es que no se trata de una versión del single, sino que en su publicación inicial ya está en español.