Britney Spears comparte un adelanto de su libro 'The woman in me’: "Era dolor, lo busqué"

Las memorias de Britney Spears quedarán reflejadas en su libro The Woman in Me. Tras años en boca de todos debido a sus constantes polémicas, el 24 de octubre conoceremos su versión. Mientras tanto la cantante ha mostrado algunas partes de su proyecto.

La intérprete de Oops!... i did it again ha subido un video a su Instagram donde muestra algunas partes de su libro, The Woman in Me. Con un fondo negro y letras rosas ya se puede ver algunas de las confesiones de la cantante.

Sin dar nombres, casi todo el contenido que ha revelado hasta le fecha parece indicar que su libros será una especie de grito de auxilio, una denuncia a los abusos a los que estuvo sometida desde los 17 años.

“¿Te encuentras en el medio o lo cogiste? Los ladrones son pequeños, ellos sirven como bolos” comienza diciendo el vídeo. Como ésta, muchas de las frases que contiene este adelanto no tienen contexto y son difíciles de descifrar. Casi todas se sobreentiende que tienen que ver con el dolor y la desesperación pero no especifica qué quiere decir exactamente.

En varias ocasiones también se menciona a Jesús. “El dolor no camina, nosotros decimos cuando debes hablar. El dolor no camina, nosotros decimos cuando debes hablar. Mis pies, Jesús dime por qué. Tú sabes cómo me muevo cuando estoy viva”, continúa diciendo. “Me rompieron la cara Jesús, mi mano derecha. Si pudiera volver atrás en el tiempo, encontrar mi mano derecha, los había matado… Vuelve a pensar, he matado”, escribe en otra parte.

Cómo vivió la fama

Durante años, su padre James Lynn Spears tuvo la tutela de la cantante controlando su agenda y la gestión de su dinero. La falta de voluntad está presente en muchas partes bajo un ‘ellos’. “Ellos se llevaron mis pies, desmoralizados. Enfatizaron mi cara, ellos querían mi mente”.

Más adelante, la cantante habla de la sobreexposición y la manera en la que estuvo . “Queremos ver tu cara, queremos ver tu cara”, menciona en un párrafo. “No hay una puerta en la habitación y mírame cambiarme, mírame en la ducha, pero cada semana me regalaban flores de la tienda de alimentos”, explica en otro.

La sobreexposición viene acompañada de la explotación y Britney lo enfatiza en varias frases como “Nunca he llorado ni una sola vez trabajé 10 horas al día 4 meses como esclava. Sin días libres y no puedes jugar”, “La ilusión del dinero y la fama es desbordante” o “ Es acaso esto legal. Cuál es la necesidad. ¿Es una broma?”

Tendencias suicidas

Como consecuencia se ve sobrepasada y escribe sobre su salud mental en esos momentos. “No se sentía normal pero que es normal, lo digo otra vez, qué es normal”, “Era dolor, lo busqué. Él lo sabía, él lo sabía así que me fui”, “Quiero atención en mi paz y tengo coche, y dejar este lugar" o “Al borde de la razón para sentirse vivo, la locura roba la mayoría del corazón, la mayoría llora debería haber muerto no voy a mentir. Cómo lo logré, qué puta sorpresa” son algunos ejemplos de este tipo de alusiones.

Cambio de registro

Por último parece adoptar una actitud más crítica y agresiva escribiendo frases como: “Me cercioraré de hacer lo correcto” ¿Quieres que te pique?¿Quieres que te pique?”, “Mi mechero está prendido, prendido” pero terminando con una derrotista: "Me sirvo con solo escupir. Importancia a solo escupir o simplemente tragar, ir al vacío y seguir al mundo”