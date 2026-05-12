Gracie Abrams pone fecha a 'Daughter from Hell', su nuevo álbum

Gracie Abrams vuelve por todo lo alto con un tercer disco, que presentará con un primer single este 14 de mayo Hit the Wall.

Gracie Abrams quiere que este verano sea suyo con el estreno de su nuevo disco, Daughter From Hell.

Ha sido la propia artista quien ha anunciado la llegada de su nuevo disco. Será el 17 de julio cuando se estrene el proyecto, el tercero en la carrera de Gracie Abrams.

Para alegrar aún más a los fans, la artista ha anunciado el estreno de su primer single de este nuevo disco, Hit the Wall, que llega el viernes 14 de mayo. Será la primera canción desvelada de las 16 que formarán el álbum.

El colaborador de toda la trayectoria de Gracie Abrams, Aaron Dessner, ha descrito el nuevo disco de la artista: "Escucharéis cómo expandimos nuestro vocabulario musical y nos adentramos en aguas inexploradas sónicamente, y sobre todo el afilamiento y profundización del lirismo y la expresión de Gracie de maneras que siguen dejándome atónito".

Un disco grabado durante la gira

Dessner y Abrams encontraron huecos durante la gira de la artista para componer este nuevo proyecto. "Aaron y yo nos encontramos en estos pequeños huecos entre momentos frenéticos. Cada día que convivo con la música, las cosas empiezan a ser un poco más claras. Hay algo que estamos empezando a descifrar y que nos está dando energía a los dos", cuenta ella.

Fue en la Gala Met donde Gracie Abrams adelantó lo que se espera de su próximo single, Hit the Wall: "Es la introducción a este nuevo capítulo y me siento agradecida y aliviada de que sea esta la introducción. Me encanta la canción y me encanta la gente con la que la hice".

Así, Daughter From Hell se convierte en el tercer álbum de Gracie Abrams, después de God Riddance (2023) y The Secret of Us (2024).