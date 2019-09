La 54 edición de los Premios Grammy ha estado marcada por el reciente fallecimiento de Whitney Houston, que había actuado dos días antes en una de las fiestas previas a la gala. "No hay más rodeos. Hemos sufrido una muerte en nuestra familia", con esta frase empezó la ceremonia el rapero LL Cool J, encargado de conducir la gala desde el estadio Staples de Los Ángeles. Este sentimiento de luto se fue sucediendo a lo largo de la noche al que se sumaron otros cantantes como Katy Perry, Lady Gaga o Bruno Mars al subir al escenario. Por su parte, Jennifer Hudson interpretó el famoso I will always love you.

Pero no todo fueron malas noticias. Adele se proclamó ganadora indiscutible de esta edición consiguiendo los seis premios a los que optaba: Mejor Álbum del Año, Disco del Año, Mejor Canción del Año, Mejor Álbum Pop Vocal, Mejor Interpretación Pop Solista y Mejor Vídeo en Formato Corto. Además, la cantante volvió a actuar por primera vez desde la operación de cuerdas vocales a la que se sometió hace unos meses, por lo que su actuación fue una de las más esperadas. Adele interpretó Rolling in a deep y dejó el listón muy alto demostrando que su voz no había quedado resentida.

Al éxito de Adele, le siguieron el de Kanye West y Foo Fighters con cuatro premios cada uno. Centro de la categoría de Rap, Kanye West se llevó las estatuillas a Mejor Álbum, Mejor Colaboración, Mejor Canción y Mejor Interpretación. Mientras que Foo Fighters arrasó en la categoría de Rock consiguiendo cuatro de los seis premios a los que estaban nominados, incluídos el de Mejor Álbum de Rock por Wasting Lights, a lo que su vocalista Dave Grohl declaró: "Este es un gran honor porque este disco es el que más nos hemos divertido haciendo". También se llevaron el Grammy a la Mejor Canción de Rock, Mejor Presentación de Rock Pesado y Mejor Vídeo Musical.

Destacaron el Grammy Póstumo a la también desaparecida Amy Winehouse por su dúo con Tony Bennet, que recogieron los padres de la artista y el Grammy de Honor, que este año fue para Diana Ross por su extensa carrera.

