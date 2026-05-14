Madonna, Shakira y BTS actuarán en el primer espectáculo de medio tiempo de un Mundial de fútbol

Te interesa Los cantantes que estarán en la triple ceremonia de inauguración del Mundial de fútbol 2026

La Copa Mundial de la FIFA sigue los pasos de la Super Bowl. Este año, el torneo de fútbol incorpora un espectáculo de medio tiempo por primera vez en su historia. Y el cartel de artistas está a la altura del evento, pues contará con la actuación conjunta de Madonna, Shakira y BTS.

La cita tendrá lugar el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium y contará con Chris Martin, el vocalista de Coldplay, como curador. "El escenario más grande del mundo. Un propósito aún mayor", ha descrito la FIFA World Cup en sus redes sociales.

Una parte de los ingresos por este espectáculo musical irá destinada al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, "una iniciativa emblemática que trabaja para recaudar 100 millones de USD y ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños de todo el mundo", informa la FIFA World Cup. "A lo largo del torneo, 1 USD de cada entrada vendida para los partidos de la FIFA World Cup 2026™ se donará al Fondo".

Chris Martin ha desvelado la noticia junto a un divertido vídeo con los teleñecos de Barrio Sésamo. Con ellos, el cantante ha desvelado a los tres artistas que protagonizarán el espectáculo de medio tiempo: Madonna —la 'reina del pop' que este año estrena disco—, Shakira —el mayor icono femenino de la música latina— y BTS —la banda de k-pop más conocida del mundo—.

El show, con un formato que imitará el de la Super Bowl, se integrará en el descanso del partido con alrededor de 15 minutos de espectáculo en directo y un despliegue escénico pensado para televisión global y redes sociales. La FIFA ya experimentó por primera vez esta fórmula en el descanso del Mundial de Clubes celebrado el pasado año, donde actuaron Doja Cat, Tems y J Balvin. Este trío también fue seleccionado por Martin.

Este año, el Mundial está apostando como nunca por la música. Aparte de la canción oficial, nuevamente a cargo de Shakira, numerosos artistas actuarán en la triple ceremonia de inauguración entre el 11 y 12 de junio en Ciudad de México, Los Ángeles y Toronto. Entre otros, destacan los nombres de Katy Perry, Anitta, Andrés Calamaro, Belinda, J Balvin, Maná o Alanis Morissette.