Concierto de BTS en Madrid hoy viernes: a qué hora empieza, cómo llegar al Metropolitano, accesos y setlist

BTS actúa este fin de semana por primera vez en España en su historia. La banda llega los días 26 y 27 de junio al Riyadh Air Metropolitano de Madrid, como parte de su gira internacional Arirang. Este es el grupo más relevante de la música k-pop, y este tour supone el reencuentro de los siete integrantes tras un parón de varios años por el servicio militar obligatorio de Corea del Sur.

De esta forma, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook aterrizan en la capital española con todas las entradas agotadas. De hecho, el grupo colgó el cartel de "sold out" en sus dos fechas en menos de una hora. Por eso, se espera que BTS congregue a unas 70.200 personas en cada concierto en el estadio, según estimaciones del Ayuntamiento de Madrid.

Fechas de BTS en el Metropolitano de Madrid

Viernes, 26 de junio de 2026

Sábado, 27 de junio de 2026

A qué hora empieza el concierto y cuánto dura

Los conciertos en el Metropolitano no pueden prolongarse más allá de las 23:00, por lo que el espectáculo de BTS acabará unos minutos antes. Teniendo en cuenta el resto de shows de la gira, se estima que los de Madrid duren aproximadamente dos horas y media.

Apertura de puertas para el público general - 17:00

Inicio del concierto - 20:00

Fin del concierto - antes de las 23:00

Cierre de puertas - 00:45

Cómo llegar al Metropolitano

Tal y como indica la web del Ayuntamiento de Madrid, estas son las mejores opciones para llegar al Metropolitano en transporte público:

Metro

Las estaciones más próximas al recinto en el que se van a celebrar las actividades son:

Estadio Metropolitano y Las Musas (línea 7). Esta línea contará con refuerzos las dos noches de concierto.

Canillejas y Torre Arias (línea 5).

Las Rosas (línea 2).

Autobuses (EMT)

Líneas diurnas: 4, 28, 38, 48, 140, 153, 159, 165, 167 y E2.

Líneas nocturnas: N5 y N6.

Autobuses interurbanos

También pasan cerca las líneas interurbanas 286, 288 y 289.

En el Área Intermodal Canillejas cuentan con parada las líneas 211, 212, 213, 256, 827, 828 y la nocturna N204.

Accesos al Metropolitano

Probablemente, lo que más agobia a los fans a la hora de ir a un concierto es no saber por dónde tienen que acceder al estadio. Generalmente, se indica en tu entrada el acceso y número de puerta al que debes dirigirte, pero, si te cuesta ubicarte, recuerda siempre fijarte en la cartelería o preguntar a los trabajadores de los alrededores del recinto.

Sin embargo, la propia web del Riyadh Air Metropolitano cuenta con un mapa en el que se indican todas las puertas numeradas para que puedas ubicarte antes de llegar.

Así es el escenario de la gira de BTS

BTS apuesta por un escenario circular en mitad del estadio en cada concierto de la gira. En el caso del Metropolitano de Madrid, la estructura se alza en medio del campo de fútbol del Atlético de Madrid.

Se trata de un escenario de 360 grados que supone una novedad en una gira de estadios para los grupos k-pop. Con él se garantiza una experiencia inmersiva con más aforo en el recinto. Alrededor del escenario circular se alzan cuatro torres de sonido e iluminación, sobre las que hay pantallas y otros recursos audiovisuales.

Plano del Metropolitano para los conciertos de BTS | TICKETMASTER

Qué se puede llevar al Metropolitano

Objetos permitidos

Según Live Nation, estos son los objetos que puede llevar el público al recinto:

"Botella de agua de plástico blando de máximo 500 ml. sin tapón y bocadillo/pieza de fruta para consumo propio envasado en papel film.

Bolso o mochila de tamaño máximo 40x20x20cm o capacidad máxima 20L., que será revisado en el acceso.

Teléfonos móviles, cargador móvil o batería externa de máximo 7 pulgadas.

Crema protectora solar o maquillaje de máximo 500ml. (NO se permite formato espray o aerosol).

Cámara de fotos compacta sin objetivos/lentes desmontables (no réflex).

Medicamentos (líquidos o semisólidos) y comida para consumo propio de personas con necesidades médicas específicas, presentando documentación o justificante médico que acredite la necesidad".

Objetos prohibidos

"Bolsos o mochilas de tamaño superior a 40x20x20cm y/o capacidad superior a 20L

Recipientes de vidrio, aluminio, metal o plástico rígido, envases con capacidad superior a 500ml, tapones de botella, latas, petacas, camelbacks.

Perfumes, desodorantes, sprays o cualquier tipo de aerosol.

Prismáticos, punteros láser, ventiladores de mano, paraguas rígidos, sombrillas, cascos de moto.

Cualquier tipo de arma u objeto punzante, cortante o contundente que pueda ser usado como arma.

Fuegos artificiales, bengalas o cualquier tipo de explosivo.

Cualquier elemento que produzca ruido como megáfonos, sirenas, cornetas, etc.

Sillas, mesas, neveras, colchonetas, carpas, tiendas de campaña o elementos similares.

Cámaras de fotos profesionales, réflex, objetivos/lentes desmontables e intercambiables, accesorios, soportes, trípodes, palos selfie.

Equipos de grabación de audio o imagen (iPads, tablets, ordenadores, drones, etc.).

Bicicletas, patines, monopatines, skate, vehículos de motor personales o similares.

Banderas y pancartas con palo, cartelería superior a DIN-4.

Bebidas alcohólicas, sustancias ilícitas, personas bajo los efectos del alcohol y/o drogas.

Animales a excepción de perros guía.

Material de marketing o de venta no aprobado como flyers, pegatinas, etc.

Máscaras u objetos que tengan el objetivo de ocultar la cara.

Cualquier objeto que el personal de seguridad de la organización considere peligroso, inapropiado u ofensivo".

Política de menores

Live Nation recuerda que "los menores de 16 años solo podrán acceder acompañados de un adulto responsable con entrada en el mismo sector. Todos los asistentes deben disponer de entrada, independientemente de su edad".

Setlist de BTS con la gira 'Arirang'

El repertorio de BTS con esta gira es fijo, aunque con un matiz: en la última parte del concierto, el grupo interpreta dos canciones sorpresa. ¿Cuáles serán las de Madrid?

Acto 1

Hooligan

Aliens

Run BTS

they don't know 'bout us

Like Animals

FAKE LOVE

SWIM

Merry Go Round

Acto 2

2.0

NORMAL

Not Today

MIC Drop

FYA

Fire

Body to Body

IDOL

Final

Come Over

Butter

Dynamite

Canción sorpresa 1

Canción sorpresa 2

Please

Into the Sun

Las canciones sorpresa de cada concierto

Repasamos las dos canciones sorpresa de cada concierto de BTS con su gira Arirang, las cuales pueden repetirse en varias fechas:

Goyang (Corea del Sur)

9 de abril de 2026: Mikrokosmos / I Need U

/ 11 de abril de 2026: Take Two / DNA

/ 12 de abril de 2026: Spring Day / Run

Tokio (Japón)

17 de abril de 2026: Save Me / Crystal Snow

/ 18 de abril de 2026: Dope / For You

Tampa (Estados Unidos)

25 de abril de 2026: Permission to Dance / Magic Shop

/ 26 de abril de 2026: Boy with Luv / Pied Piper

/ 28 de abril de 2026: Life Goes On / Silver Spoon

El Paso (Estados Unidos)

2 de mayo de 2026: On / Outro: Wings

/ 3 de mayo de 2026: Dionysus / Best of Me

Ciudad de México (México)

7 de mayo de 2026: Boy in Luv / So What

/ 9 de mayo de 2026: We Are Bulletproof Pt.2 / Just One Day

/ 10 de mayo de 2026: Airplane Pt.2 / Spring Day

Stanford (Estados Unidos)

16 de mayo de 2026: N.O / Anpanman

/ 17 de mayo de 2026: Dope / Blood Sweat & Tears

/ 19 de mayo de 2026: I Need U / No More Dream

Paradise (Estados Unidos)

23 de mayo de 2026: Permission to Dance / Go Go

/ 24 de mayo de 2026: Black Swan / Spine Breaker

/ 27 de mayo de 2026: Anpanman / Attack on Bangtan

/ 28 de mayo de 2026: Boyz With Fun / Danger

Busan (Corea del Sur)

12 de junio de 2026: Paldogangsan / Ma City

/ 13 de junio de 2026: Dimple / Ddaeng / Magic Shop (canción extra por el 13.º aniversario)

¿Cuáles serán las canciones sorpresa de Madrid y de los siguientes conciertos?