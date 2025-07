Guitarricadelafuente y Troye Sivan vuelven a colaborar para la nueva versión de 'Pipe dream'

Han pasado solo dos años desde la primera vez que colaboraron Guitarricadelafuente y Troye Sivan, pero han cambiado muchas cosas para ambos artistas. Desde entonces, el primero ha consolidado su carrera en España gracias a su último disco, mientras el segundo ha colaborado con Charli xcx o Dua Lipa.

El valenciano y el sudafrico-australiano unieron sus voces por primera vez en 2023 para la canción In My Room, incluida en el álbum Something To Give Each Other de Troye Sivan. A pesar de la barrera lingüística, los dos cantantes comparten inquietudes artísticas similares, con la sensualidad y el cuerpo como principales focos de reflexión.

Esa cercanía a nivel musical es la que ha vuelto a unirles en midsummer pipe dream, una nueva versión de Pipe dream. La canción original vio la luz el 29 de abril como cuarto sencillo de Spanish Leather, el segundo álbum de estudio de Guitarricadelafuente donde el español se sumerge en las tendencias contemporáneas con su habitual toque tradicional a nivel sonoro. "Creo que en las letras mola cuando hay este contraste entre cosas supermodernas y cosas rancias y añejas", contaba en Cuerpos especiales.

Una versión con nuevos versos en inglés

La incorporación de Troye Sivan al tema ha provocado que Pipe dream ahora tenga una versión que combina el castellano con el inglés. "You're a vision I can't face / You're a bullet in the brain / Can you tell I'm looking through you? / Avoid contact like the plague", canta el sudafrico-australiano en una estrofa nueva, que en castellano significa: "Eres una visión que no puedo enfrentar / Eres una bala en el cerebro / ¿Puedes notar que estoy mirando a través de ti? / Evito el contacto como a la peste".

Además, el cantante internacional se ha atrevido a hacer coros en castellano. Así, ambos cantan: "Quiero agarrarte del pelo, llevarte hasta el frenesí / Quiero bajar hasta el suelo, capullito de alhelí".

La expresión "pipe dream" habla de un "sueño imposible", y eso es lo que plantean Guitarricadelafuente y Troye Sivan en la canción al hablar de emociones reales generadas por "una visión". La pasión rompe la barrera de lo imaginario, tal y como plantea el estribillo: "Quieres despertar de este pipe dream / Esto que me das me gusta a mí".

"Me parece muy interesante despertarle interés por tu cultura a otras culturas"

Con esta segunda colaboración con Sivan, el español busca romper fronteras y ampliar su alcance a nivel global. "No me intimida la idea de convertirme en una figura internacional, porque me inspira a romper barreras para que otros también puedan cruzarlas", contaba el artista para Vanity Fair. "Es lo que ha hecho Rosalía, quien nos ha aplanado el camino a los demás y ha trasladado sus vivencias al resto del mundo. Me parece muy interesante despertarle interés por tu cultura a otras culturas".