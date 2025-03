Dua Lipa y Troye Sivan estrenan el remix de 'Physical' tras pedirle a una fan que lo filtrara

El 22 de marzo, Dua Lipa celebró su cuarto concierto de cinco en Melbourne (Australia) con su giraRadical Optimism Tour. Durante el espectáculo, la artista invitó al sudafrico-australiano Troye Sivan para cantar y bailarRush, el último éxito del artista.

Sin embargo, en aquel show hubo algo más impactante que su unión musical en directo: en otro momento, Dua Lipa y Troye Sivan bajaron del escenario para entregarle un USB a una fan del público. En él, los artistas habían incluido su remix inédito de Physical, canción de la cantante incluida en su disco Future Nostalgia (2020), que este 27 de marzo cumplió cinco años.

Con este regalo, los cantantes esperaban que la fan extrajese el archivo de la canción del USB para que la filtrara en redes sociales. "¿Podemos confiar en que lo filtres?", repetía Dua Lipa. Y dicho y hecho. La asistente al concierto cumplió su promesa y difundió el remix públicamente. "Hiciste el trabajo", celebró la artista en X (antes Twitter).

Para muchos seguidores de la cantante, este gesto supone un contrapunto con el lanzamiento de Future Nostalgia, ya que su fecha de estreno se tuvo que adelantar porque se habían filtrado todas las canciones que lo componían. Ahora, ha sido Dua Lipa la que ha provocado una filtración antes del estreno oficial.

"Cinco años de Future Nostalgia... ¡Ni siquiera se siente real!"

"Gracias por los recuerdos que me acompañarán toda la vida, haciéndome bailar por todo el mundo", ha escrito Dua Lipa para celebrar el quinto aniversario de su disco. "Agradecida más allá de las palabras y dando gracias a mis estrellas de la suerte cada día por la música y el poder que tiene sobre mí, y por su capacidad de unirnos una y otra vez sin importar dónde estemos en esta roca flotante. Para celebrar este gran hito en mi vida, voy a compartir una versión de Physical en la que Troye Sivan y yo trabajamos juntos hace años. Siempre sentí que necesitaba una ocasión especial, y este momento parece el indicado", añade.

Letra completa del remix de 'Physical' entre Dua Lipa y Troye Sivan

Common love isn't for us

We created something phenomenal

Don't you agree?

Don't you agree?

You got me feeling diamond rich

Nothing on this planet compares to it

Don't you agree?

Don't you agree?

-

Who needs to go to sleep when I got you next to me?

-

All night, I'll riot with you

I know you got my back and you know I got you

So come on (Come on), come on (Come on), come on (Come on)

Let's get physical

Lights out, follow the noise

Baby, keep on dancing like you ain't got a choice

So come on (Come on), come on (Come on), come on

Let's get physical

-

(Ah, ah)

-

We're verging on the edge of spiritual

You're deeper than you thought, it's a miracle

Don't you agree?

Can you evеn believe? Ayy, ayy

Baby, I can lovе you all night

If you ask me to—, I might

Babe, get a taste of the moment

Stay up 'til the early morning, yeah

My final fantasy

-

Who needs to go to sleep when I got you next to me?

-

All night, I'll riot with you

I know you got my back and you know I got you

So come on, (Come on), come on, (Come on), come on, (Come on)

Let's get physical

Lights out, follow the noise

Baby, keep on dancing like you ain't got a choice

So come on, (Come on), come on, (Come on), come on, (Come on)

Let's get physical

-

Hold on just a little tighter

Come on, hold on, tell me if you're ready

Come on, (Come on, come on)

Baby, keep on dancing, (Keep on dancing)

Let's get physical

Hold on just a little tighter

Come on, hold on, tell me if you're ready

Come on, (Come on, come on, tell me if you're ready)

Baby, keep on dancing, (Baby, keep on dancing)

Let's get physical

-

All night, I'll riot with you

I know you got my back and you know I got you

So come on, come on, come on

Let's get physical

Lights out, follow the noise

Baby, keep on dancing like you ain't got a choice

So come on (Come on), come on (Come on), come on, (Come on)

Let's get physical (Tell me if you're ready)

-

Let's get physical (Baby, keep on dancing)

Physical (Tell me if you're ready)

Let's get physical (Baby, keep on dancing)

Come on, phy-phy-phy-physical