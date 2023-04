Harry Styles no descarta una reunión de One Direction: "No veo por qué no"

The Late Late Show with James Corden

One Direction firmó el primer capítulo de su final el 25 de marzo de 2015 cuando Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan y Louis Tomlinsony Zayn Malik emitieron un comunicado para anunciar la decisión de este último de dejar la banda. Varios meses después, en noviembre de ese mismo año, los cuatro integrantes lanzaron History, su tercer y último álbum tras el que llegó una pausa indefinida que lleva ya más de siete años.

Los fans del grupo se preguntan desde entonces si hay alguna posibilidad de reunión y eso es lo que ha respondido Harry Styles en su entrevista con James Corden en la última emisión de su programa The Late Late Show, el pasado jueves 27 de abril.

Corden sacó el juego Spill Your Guts or Fill Your Guts y Styles tuvo que enfrentarse a la famosa pregunta: "Sí o no, ¿habrá una reunión de One Direction? ¿Sucederá alguna vez?"

"Me temo que no es una pregunta de sí o no", respondió el cantante de As It Was. "Yo nunca diría nunca a eso. Creo que si hubo un momento en que todos sentimos que queríamos hacerlo, no veo por qué no lo podríamos hacer”.

Es una sueño pero... ¿por qué no puede hacerse realidad? Al fin y al cabo en 2022 Zayn Malik, el primero en dejar la banda, compartió en sus redes diferentes versiones de canciones del grupo y eso ya sonó entonces a acercamiento.