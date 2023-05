Harry Styles estrena el entrañable videoclip de 'Satellite', con un robot aspiradora enamorado como protagonista

Harry Styles acaba de publicar uno de los videoclips más orginales y entrañables de su carrera.

El músico británico ha elegido Satellite como cuarto sencillo de su disco Harry's House, publicado en mayo de 2022, que se une a As It Was, Music For A Sushi Restaurant y Late Night Talkings y, para celebrarlo, anunció el lanzamiento inminente del videoclip con una imagen del mismo.

En el vídeo de este sencillo el protagonista innegable es un pequeño robot aspiradora —que nos recuerda mucho a WALL-E— que ve partir a su amor al espacio y marcha en su búsqueda, pasando por un concierto de Harry Styles y por distintos e increíbles paisajes de Estados Unidos.

Finalmente el pequeño e intrépido robot se encuentra con Harry Styles en los jardines que rodean las oficinas de la NASA, donde se le acaba la batería.

Harry no ha querido perder la oportunidad de recopilar un nuevo proyecto audiovisual para uno de los discos pas importantes y personales de su carrera, Harry's House, que se llevó el Premio Grammy a Mejor Álbum del Año en 2022.