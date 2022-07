Harry Styles te invita a su fiesta de pijamas con el videoclip de 'Late Night Talking'

Harry Styles ya ha mostrado al mundo entero el videoclip de Late Night Talking, su nueva canción que toma el relevo de As It Was.

Después de mostrarnos el lado más personal de su fama y del éxito que ha cosechado a lo largo de su carrera con este hit mundial, el músico británico ha decidido darle la vuelta a la tortilla y organizar una fiesta de pijamas con todas sus letras, tal y como nos merecemos. ¿Y sabes qué? Tú también estás invitado.

Late Night Talking es el segundo single oficial de su nuevo álbum de estudio Harry's House que, mes y medio después de su lanzamiento, continúa ocupando los primeros puestos de las listas de ventas en todo el mundo.

Además, el artista se está encargando de presentar su nuevo proyecto en una legendaria y apoteósica gira mundial llamada Love On Tour, con la que está consiguiendo que miles de ciudades canten al unísono sus nuevos temas.

Y catalogamos a Late Night Talking como oficial porque verdaderamente es el tercer videoclip que ha publicado de su tercer disco. Durante su visita al show de James Corden ya publicó un videoclip para su canción Daylight, que se llevó a cabo con uno de los presupuestos más bajos en la industria de la música: 300 dólares.

No obstante, ahora ha llegado el momento de ver este nuevo videoclip que lleva en boca de algunos seguidores desde hace ya varios meses. De hecho, durante su rodaje, el solista británico fue fotografiado en plena calle de Londres mientras rodaba el videoclip de Late Night Talking cerca del Buckingham Palace.

Además, el brevísimo avance de presentación que Styles publicó este martes muestra al británico sobre una gigantesca cama echándose una siesta frente al popular monumento.

Vestido con su pijama y su estilosa bufanda a lo Harry Styles, el artista te invita a su apetecible fiesta de pijamas en una noche para hablar con el corazón en la mano al ritmo de un tema optimista y diáfano que llega dispuesto a revolucionar el panorama musical actual.

¡Venga! Que la fiesta de Harry ya ha empezado, ¿te vienes?

Letra de 'Late Night Talking' en español

Las cosas no han estado siendo las mismas

Hay una neblina en el horizonte, bebé

Han pasado solo un par de días y ya te extraño, mmm, sí

Cuando nada sale como lo planeado

Golpeas tu dedo del pie, o rompes tu cámara

Haré todo lo que pueda para ayudarte a superarlo

Si te sientes mal, solo quiero hacerte más feliz, bebé

Quisiera estar cerca, solo quiero hacerte más feliz, bebé

Hemos estado teniendo todas estas conversaciones de madrugada

Sobre cualquier cosa que quieras, hasta la mañana

Ahora estás en mi vida

No puedo sacarte de mi mente

Nunca fui fan del cambio

Pero te seguiría a cualquier lugar

Si es Hollywood o Bishopsgate

Me voy también

Si te sientes mal, solo quiero hacerte más feliz, bebé

Quisiera estar cerca, solo quiero hacerte más feliz, bebé

Hemos estado teniendo todas estas conversaciones de madrugada

Sobre cualquier cosa que quieras, hasta la mañana

Ahora estás en mi vida

No puedo sacarte de mi mente

No puedo sacarte de mi mente

No puedo sacarte de mi mente (no puedo sacarte de mi mente)

No voy a intentar (intentar, ni voy a intentar)

Sacarte de mi mente (sacarte de mi mente)

Hemos estado teniendo todas estas conversas de madrugada

Sobre cualquier cosa que quieras, hasta la mañana

Ahora estás en mi vida

No puedo sacarte de mi mente

No puedo sacarte de mi mente (todas estas conversas de madrugada)

No puedo sacarte de mi mente (todas estas conversas de madrugada)

No voy a intentar (todas estas conversas de madrugada)

No puedo sacarte de mi mente (todas estas conversas de madrugada)

Letra de 'Late Night Talking' en inglés

Things haven't been quite the same

There's a haze on the horizon, babe

It's only been a couple of days and I miss you, mmm, yeah

When nothing really goes to plan

You stub your toe, or break your camera

I'll do everything I can to help you through

If you're feeling down, I just wanna make you happier, baby

Wish I was around, I just wanna make you happier, baby

We've been doing all this late night talking

About anything you want until the morning

Now you're in my life

I can't get you off my mind

I've never been a fan of change

But I'd follow you to any place

If it's Hollywood or Bishopsgate

I'm coming too

If you're feeling down, I just wanna make you happier, baby

Wish I was around, I just wanna make you happiеr, baby

We've been doing all this late night talking

About anything you want until the morning

Now you're in my life

I can't get you off my mind

Can't get you off my mind

Can't get you off my mind (can't get you off my mind)

I won't even try (try, I won't even try)

To get you off my mind (get you off my mind)

We've been doing all this late night talking

About anything you want until the morning

Now you're in my life

I can't get you off my mind

Can't get you off my mind (all this late night talking)

Can't get you off my mind (all this late night talking)

I won't even try (all this late night talking)

Can't get you off my mind (all this late night talking)