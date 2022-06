¿Por qué rechazaron a Harry Styles para interpretar el papel de Elvis Presley?

Te interesa El último disco de Harry Styles lidera la lista de ventas en Estados Unidos

No hay duda de que Harry Styles está llegando muy lejos. Tras el lanzamiento de Harrys House, su último álbum de estudio, el artista británico ha conseguido hacerse con el número uno de ventas en Estados Unidos en tan solo tres días.

Hablamos de todo un hito en su carrera artística. Además, gracias al apoyo de sus más de 45 millones de seguidores en redes sociales, ha conseguido batir récords y cumplir lo objetivos que se ha propuesto.

No obstante, hay cosas que no siempre salen como a uno le gustaría y esto le puede ocurrir hasta a un artista de la talla de Hary Styles, que no fue seleccionado para interpretar a Elvis Presley en su película biográfica.

Elvis Presley, referente de Harry Styles

Durante una entrevista con SiriusXM de Howard Stern, Harry Styles confesó que Elvis es su gran ídolo: "Elvis fue probablemente la primera persona que conocí además de mi familia cuando era niño. Por esa razón, había algo increíblemente sagrado a su alrededor, así que pensé que debería intentar conseguir el papel", ha contado el artista.

A pesar de que comenzaron a correr rumores de que Styles daría vida al rey del rock de los años 50, esta situación nunca se llegó a dar.

El artista participó en la edición de Elvis Presley y tuvo que recrear aquella mítica actuación de Elvis en Las Vegas e interpretar el clásico Can’t Help Falling in Love. No obstante, finalmente no consiguió hacerse con el papel protagonista.

¿Por qué fue descartado?

Tal y como declaró Baz Luhrmann, director de Elvis, Harry es un actor de "mucho talento", sin embargo "el verdadero problema con Harry es que es ya es un icono".

El director afirmó que Styles estaba "desesperado" por ponerse el traje y actuar: "Es un gran espíritu y no tengo más que cosas buenas que decir sobre Harry Styles".

No obstante, también dijo que Butler "casi nació para interpretar" a Presley, citando que el actor también perdió a su madre a la misma edad que la estrella de rock.

"Ahora está pasando por una especie de desprogramación porque ha pasado mucho tiempo desde que supo quién era", añadió.

La reacción de Harry Styles

Tras enterarse de que Butler será el protagonista de Elvis, Styles confesó que no sentía que se pareciese mucho a Presley y que no se sintió insultado al saber que el director seleccionó a Austin Butler para el papel.

"Siento que, si un director siente que no soy la mejor persona para el papel, entonces es mejor para ellos y es mejor para mí", explicó. "Si piensan que la película va a ser mejor con otra persona, entonces no quiero hacerlo porque no quiero ser la versión no tan buena", añadió.