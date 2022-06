Harry Styles se viste de Palomo Spain y valora un regreso de One Directon: "Sería genial"

Harry Styles se ha marcado un Chanelazo muy particular. El cantante ha elegido un diseño de Palomo Spain para subirse al escenario del Capital’s Summertime Ball, un pequeño festival que se celebró en Londres el último fin de semana en el que también tocaron Ed Sheeran y Becky Hill, entre otros.

El artista lució un mono bicolor en negro con líneas blancas. De manga corta y cuello estilo camisa, el bajo del traje termina con un acabado estilo campana. Styles dio un aire ochentero a su show con esta prenda, que pertenece a la colección primavera-verano 2022 de la firma del diseñador cordobés, bautizada Tiburón. Combinó el traje con unas zapatillas Vans y su clásico peinado estilo tupé.

Las redes sociales oficiales de la marca de Alejandro Palomo se hicieron eco de esta elección del cantante, que está asesorado por el estilista Harry Lambert. Él es el responsable de la evolución de la imagen del artista en estos últimos años, en los que ha dado un giro completamente radical a sus looks.

¿Estaría dispuesto a volver con One Direction?

Más allá de su incontestable éxito en solitario, el artista no descarta que algún día se vuelva a encontrar en el escenario con sus excompañeros de One Direction.

Fue en 2016 cuando Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson y Zayn Malik y el propio Styles anunciaban un parón musical que terminó con la boyband completamente extinta.

Durante una charla en el podcast Spout Podcast, el artista valoró la posibilidad de resucitar el grupo juvenil que le dio la fama mundial ante la curiosidad del entrevistador.

"No lo sé, quiero decir, creo que el pensamiento es muy agradable, me encantaría que hubiera un momento en el que se sintiera como algo que todos quisiésemos hacer. Disfruté mucho esos discos que mencionaste (Up All Night, Take Me Home, Made In The A.M.) y creo que todos pasamos por algo muy especial juntos y hay mucho amor ahí. Así que, sí, creo que si hay un momento para que lo hagamos de la manera correcta, creo que sería genial",

Estas esperanzadoras palabras para los fans de One Direction llegan solo un mes después de que Liam Payne cargase contra sus excompañeros en unas polémicas declaraciones. "En la banda nos odiábamos estuvimos muy cerca de llegar a los golpes", dijo sobre su relación con Louis Tomlinson.