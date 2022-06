Harry Styles ayuda a un fan a salir del armario en un concierto: "Eres oficialmente gay"

Harry Styles hizo que el concierto de este domingo 19 de junio en el estadio londinense de Wembley fuese un poco más significativo para uno de sus fans.

Mattia, un seguidor italiano, estaba en las primeras filas sosteniendo un cartel que decía De Ono a Wembley: ayúdame a salir del amario y que llamó la atención del exmiembro de One Direction.

Cuando lo vio, el cantante de 28 años lo vio y paró el concierto para coger el cartel y mostrárselo a todo el auditorio. "Entonces, ¿te gustaría que la gente de Wembley te viese fuera?", le preguntó el cantante mientras la multitud gritaba.

Ahí dejó el cartel a un lado y cogió una bandera LGTBIQ+ que le pasaron desde el público. "Cuando esta bandera pase por encima de mi cabeza, estás oficialmente fuera, ¿vale?", dijo Harry Styles, que empezó a correr de un lado al otro del escenario sosteniendo la bandera. "Creo que así es como funciona", añadió mientras seguían los vítores.

El momento fue enormemente celebrado y terminó con una sentencia del cantante de As it Was. "Felicitaciones... eres un hombre libre", le dijo Styles antes de saludar y lanzar la bandera al público.

No es la primera vez que Harry Styles ayuda a un seguidor a salir del armario. En julio de 2018 hizo lo mismo en un concierto en San José, California.

El cartel doble del fan decía: "Viajé 2,846 millas para estar aquí esta noche, gracias por 10 espectáculos increíbles. Voy a salir del armario con mis padres gracias a ti".

Styles vio el cartel, le preguntó a Grace (su autor) si podía leerlo en alto y luego le preguntó el nombre de su madre. "Tina, ella es gay", gritó a continuación.