Harry Styles llena de expectativas a sus fans con la cuenta atrás de 'Coming Up Roses'

El cantante Harry Styles sabe cómo generar ilusión entre sus fans como pocos artistas en la actualidad, Una habilidad con la que el británico sorprendió el pasado sábado, durante su concierto en el Madison Square Garden de Nueva York, a todos sus seguidores con el del videoclip de Coming Up Roses de cara a este lunes 26 de octubre.

Una pista de la que muchos no se percataron hasta que los vídeos se viralizaron en redes sociales, pero que el artista reforzó con un pequeño teaser en Instagram. Finalmente, ha sido el propio Styles quien ha confirmado el lanzamiento para este 26 de octubre a las 16:00, hora británica, del videoclip de Coming Up Roses, de su álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally.

Parte de la expectación se explica por el lugar que Coming Up Roses ya ocupa entre sus seguidores, en la que su combinación de piano y cuerdas muestra la vertiente más emotiva del cantante, siendo una de las más coreadas en directo. Será, además, el cuarto videoclip del álbum, después de Aperture, American Girls y Dance No More.

El estreno llega en la recta final de su residencia de 30 conciertos en el Madison Square Garden, que concluirá el 31 de octubre con la celebración de Harryween.