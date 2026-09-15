Todo sobre las entradas del tercer concierto de Harry Styles en Madrid: cuándo salen, dónde comprarlas y cuánto cuestan

Harry Styles en su concierto en Ámsterdam con la gira 'Together, Together' | GETTY

Harry Styles traerá su gira Together Together a Madrid, y tras haber arrasado en la preventa y venta de entradas de sus conciertos del 30 y 31 de julio en el Riyadh Air Metrpolitano, el artista anunció un tercer show para el 2 de agosto.

Con estos tres conciertos el británico regresará a España cuatro años después de su último show. Y si los fans se quedaron sin entradas de las dos primeras fechas, ahora hay una nueva oportunidad para ver al intérprete de As It Was en directo.

En Europa FM recopilamos toda la información necesaria para comprar las entradas de sus shows en la capital española, incluyendo consejos útiles para adquirir tickets antes de que se agoten.

Fechas de los conciertos de Harry Styles en Madrid

Viernes, 30 de julio de 2027 - Riyadh Air Metropolitano - Madrid, España - 20:45

- Riyadh Air Metropolitano - Madrid, España - 20:45 Sábado, 31 de julio de 2027 - Riyadh Air Metropolitano - Madrid, España - 20:45

Ambos conciertos cuentan con la artista canadiense Feist como telonera.

Cuándo comprar las entradas

La preventa del tercer concierto empieza el miércoles 16 de septiembre a las 09:00 horas, pero este proceso es exclusivo para titulares de tarjetas de American Express.

Ante esta situación, se estima que la mayoría de usuarios consigan entradas en la venta general, que comienza el mismo miércoles las 16:00 horas, aunque la sala de espera abre a las 15:30 (hora peninsular).

Dónde comprar las entradas

Las entradas para ver a Harry Styles en Madrid en su tercer concierto pueden adquirirse a través de tres portales oficiales:

Live Nation

Ticketmaster

El Corte Inglés (solo online, no se pueden comprar en tiendas físicas)

Cada usuario puede adquirir un máximo de ocho entradas. "Los menores de 16 años solo podrán acceder acompañados de un adulto responsable con entrada en mismo sector y puerta", informa Live Nation.

Consejos prácticos para la compra de entradas

Tras un primer día de éxito en la preventa y venta de entradas de dos de los tres conciertos, en Europa FM recomendamos seguir estos consejos a la hora de comprar entradas para la tercera fecha:

Inicia sesión en Ticketmaster antes del inicio de la venta.

en Ticketmaster antes del inicio de la venta. Entra con antelación a la sala de espera y recuerda que esta abre media hora antes, a las 15:30.

y recuerda que esta abre media hora antes, a las 15:30. Nunca refresques la página porque se actualiza sola.

la página porque se actualiza sola. Mejor utilizar un ordenador que un teléfono móvil, y garantizar una buena conexión a Internet .

que un teléfono móvil, y garantizar una . Si solo quieres una entrada, elige la opción de 'Mejores asientos disponibles'.

Precios de las entradas de Harry Styles en Madrid

Estos son los costes oficiales de las entradas:

Pits - 284,70 €

- 284,70 € Front Stage - 171,20 €

- 171,20 € Pista General - 143,20 €

- 143,20 € PL1 Grada - 228,20 €

- 228,20 € PL2 Grada - 143,20 €

- 143,20 € PL2 PMR - 143,20 €

- 143,20 € PL3 Grada - 97,70 €

- 97,70 € PL4 Grada - 86,20 €

- 86,20 € PL5 Grada - 75,20 €

Estas cifras incluyen los gastos de gestión y los impuestos, aunque Ticketmaster aplica un cargo extra de 2 € por compra. Y, de momento, las conocidas como Unpredictable Fun Tickets a 20 € no se han puesto a la venta.

Otra opción: entradas gratis a cambio de voluntariado

Harry Styles está colaborando con la plataforma EARNT para ofrecer la oportunidad de conseguir entradas gratis para Together, Together.

EARNT permite que un usuario y su acompañante puedan acudir al concierto de Harry Styles en Madrid del viernes 30 de julio de 2027 si participan en una actividad de voluntariado. Este evento, que podría ser recoger basura o pintar escuelas, tendrá lugar entre el sábado 24 y el martes 27 de julio —fechas que podrían variar si fuera necesario—.

Los interesados deben apuntarse a la actividad a través del formulario de este enlace. Para inscribirse, hay que ser mayor de 18 años o estar acompañado por un padre o tutor legal.