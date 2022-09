'Her Majesty', la canción "oculta" que The Beatles dedicaron a la reina Isabel II de Inglaterra

'Her Majesty', la canción "oculta" que The Beatles dedicaron a la reina Isabel II // Getty

Paul McCartney fue el encargado de escribirle una pseudo declaración de amor a la reina Isabel II que terminaría incluida en uno de los discos más populares del Cuarteto de Liverpool.

Her Majesty, un track de apenas 29 segundos, tiene letra que juega entre la ironía y una declaración de amor. Una canción que aparece oculta al final del disco Abbey Road, editado en 1969 y en el que se incluyen otros éxitos como Here Comes the Sun o Come Together.

La intención de McCartney a la hora de componerla era tener un puente musical entre otras dos canciones, Mean Mr. Mustard y Polythene Pam. Una vez terminada, a última hora, cambió de opinión y quiso sacarla el tracklist del álbum. Pero ya era tarde.

La discográfica EMI tenía orden de no descartar ninguna de las canciones compuestas por The Beatles, así que John Kurlander, operador de los estudios, terminó incluyéndola al final del disco, oculta después de 14 segundos de silencio de la última canción de Abbey Road.

Nunca se incluyó en la carátula ni en la contraportada, así que los fans solo conocerían la existencia de Her Majesty si reproducían el disco de principio a fin.

"Es bastante rara porque es básicamente monárquica, con un tono levemente irrespetuoso, pero es muy irónica. Es casi como una canción de amor a la Reina", dijo Paul McCartney sobre la composición del tema en el libro Many Years From now.

The Beatles, nombrados miembros de la Orden del Imperio Británico

Años antes de que Abbey Road viera la luz, The Beatles ya habían sido condecorados por la reina como miembros de la Orden del Imperio Británico. Su éxito alrededor del mundo los coronó como una de las bandas más importantes de la historia del pop rock.

Fue el 26 de octubre de 1965 cuando la Reina Isabel II otorgó a Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon y George Harrison la medalla que los ungía como Miembros de la Orden del Imperio Británico.

The Beatles, nombrados miembros de la Orden del Imperio Británico // Getty

Fueron la primera banda de rock en recibir este reconocimiento, una distinción a la que John Lennon renunció cuatro años más tarde en protesta por el apoyo de Gran Bretaña a la Guerra de Vietnam.

Dos años antes, en 1963, se producía el primer encuentro oficial de la Isabel II con el Cuarteto de Liverpool.

Letra de Her Majesty de The Beatles en castellano

Su Majestad es una chica muy agradable.

Her Majesty is a pretty nice girl

Pero ella no tiene mucho que decir

But she doesn't have a lot to say

Su Majestad es una chica muy agradable.

Her Majesty is a pretty nice girl

Pero ella cambia de un día a otro

But she changes from day to day

Quiero decirle que la quiero mucho

I wanna tell her that I love her a lot

Pero tengo que llenarme la barriga de vino

But I gotta get a belly full of wine

Su Majestad es una chica muy agradable.

Her Majesty is a pretty nice girl

Algún día la haré mía, oh sí

Someday I'm gonna make her mine, oh yeah

Algún día la haré mía

Someday I'm gonna make her mine