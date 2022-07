La historia de 'Dolerme', la canción más esperada de la gira MOTOMAMI de Rosalía

"Espero que os haga sentir mucho mejor, como a mí cuando la hice". Con estas palabras estrenaba Rosalía en marzo de 2020 Dolerme. Lo hacía en los momentos más críticos del confinamiento, cuando todavía no se sabía a ciencia cierta cómo se desarrollaría la pandemia. Había miedo e incertidumbre, pero la cantante quiso dar una buena noticia sus fans. La única de aquellos días.

Dolerme es una balada romántica pero triste con una letra que se mueve entre el despecho por el abandono y la imposibilidad de olvidar un amor pasado. "Por todas esas veces que me puse detrás / y yo cambié lo mío por lo que tú querías", canta nada más arrancar la canción, en la que siguen presentes tanto las influencias flamencas como las referencias a Las Grecas. "Deprisa, deprisa, deprisa / que no sea mañana, / me parto la camisa".

La voz, tratada con autotune, se siente casi espectral, una manera de enfatizar con el sonido el dolor de la pérdida de la que habla en los versos.

"La terminé de escribir durante la cuarentena"

La cantante estaba en recluida en casa y había perdido un poco la noción del tiempo. Pero el arte la ayudó a superar esta difícil situación. "Si no hago música me pongo triste, empiezo a no ser yo. Poder hacer música es salud mental", decía Rosalía en El Hormiguero.

Quiso ser fiel al momento que estaba viviendo el mundo. A ella le pilló al otro lado del charco, a miles de kilómetros de su casa, componiendo lo que ahora sabemos que es Motomami en casa de su mánager en Miami.

Pasó dos años lejos de su familia pero era el momento de seguir con su carrera. Aunque en aquel momento tuviese una colaboración preparada con un artista americano, terminó y lanzó un tema que reflejaba como se sentía en ese momento.

"La empecé hace unos meses pero solo había un inicio de canción, no estaba terminada para nada. La terminé de escribir durante la cuarentena. Tenía planes de sacar una canción que no tenía nada que ver con Dolerme, era una colaboración con un artista americano. Tenía ya el vídeo hecho y estaba todo hecho, pero era super agresivo, era un tema como para el club y pensé 'esto no tiene sentido ahora'. Lo paré todo y dije 'creo que hay que sacar una canción siendo fiel a como me siento en este momento y al momento que estamos viviendo", aseguró.

El significado de la ilustración de Dolerme: un retrato de ella misma

Escribir, componer, tararear, producir, cantar, arreglar, matizar... Rosalía se puso manos a la obra en casa y así terminó Dolerme, tema que lanzó acompañado de una ilustración en tonos azules, colores que precisamente transmiten tristeza.

La protagonista del dibujo es una chica con gesto pensativo, tumbada sobre una cama, con los pies en el aire, uñas de gel y una joya al cuello. A su lado, una mascarilla, un móvil, un chuchillo y un chihuahua sospechosamente parecido al de su hermana Pili. Tantas similitudes dejan claro que se trata de la propia Rosalía. El tema es autobiográfico: habla de sus sentimientos.

Ensayando Dolerme con la guitarra, ¿para el Motomami Tour?

La gira mundial de Motomami arranca este 6 de julio en Almería. Será entonces cuando se confirmen -o no- las sospechas sobre la presencia de Dolerme en el setlist de la gira. Recordemos que esta balada no está incluida en su tercer disco.

Un vídeo de la artista ensayando la canción con una guitarra eléctrica pero en formato acústico desató los primeros rumores, pero las conjeturas fueron más allá cuando un fan de la artista aseguró que la propia cantante le garantizó que la cantaría en sus próximos conciertos.