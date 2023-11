La historia de Pablo Alborán y los Latin Grammy: cuántas nominaciones y cuántos premios

El gramófono de los Latin Grammy se le resiste a Pablo Alborán. No tiene explicación, así que para muchos no ha quedado más remedio que tildarlo de 'maldición'... Sin embargo, este año todo puede dar un giro y cambiar. Los galardones se celebran en Sevilla, una ciudad muy especial para el cantante malagueño.

Lo cierto es que sumar 28 nominaciones y llevar más de una década sin premios no han mermado ni su constancia ni su pasión por la música. Componer es la esencia de Pablo Alborán, que edita discos como quien pasa las páginas del libro de su vida. Su victoria más afectuosa es el cariño y reconocimiento de su gente.

Cinco nominaciones este año y ningún premio (de momento)

Este año está nominado en cinco categorías diferentes, que se suman a las 23 que tenía en 2022.

Mejor canción del año: Amigos junto a María Becerra

junto a María Becerra Mejor canción pop: Contigo junto a Sebastián Yatra

junto a Sebastián Yatra Mejor álbum vocal pop: La Cuarta Hoja

Mejor grabación: Carretera y manta

Mejor álbum del año: La Cuarta Hoja

28 nominaciones en más de 10 años de carrera

Que Pablo Alborán haya recibido un total de 28 nominaciones a los premios más importantes de la música latina en más de 10 años y que no haya conseguido ―todavía― llevarse ningún reconocimiento de la Academia en todo este tiempo es algo que muchos de sus seguidores no se explican.

Sin embargo, al malagueño ya no le queda más remedio que resignarse. Antes lo vivía con nervios y expectación y ahora prefiere no hacerse ilusiones. Si se lo lleva, fenomenal, y si no, también. Eso sí, continúa sorprendiéndose cada vez que uno de sus trabajos se incluye en la lista de nominaciones.

"Estoy superemocionado, muy agradecido, teniendo en cuenta la cantidad de artistas y las pedazo de canciones que salen semanalmente, que se sigan acordando de mi música después de 13 años, de mis letras, de mis composiciones, es un lujo, una motivación enorme y un regalo", decía el malagueño nada más conocer las nominaciones de este año en un vídeo compartido en su cuenta de Instagram. "Ya me siento premiado, así que gracias de corazón. Enhorabuena a todos los nominados, a todos los artistas que han colaborado conmigo y que están nominados", añadió.

Desde que empezó su carrera profesional, en 2011, prácticamente todos sus trabajos discográficos han estado reconocidos con al menos una nominación, pero el éxito no termina de llegar. Sea como fuere, aunque la Academia no confíe, sus seguidores sí lo hacen. Se lo demuestran agotando entradas y colocando sus discos entre los más vendidos. El huracán Alborán no tiene fin... Y este año todo puede cambiar.

Todas las nominaciones de Pablo Alborán a los Latin Grammy

Año 2011

Nominado a Mejor Canción por Solamente tú

Nominado a Mejor Artista Revelación

Nominado Mejor Álbum Pop Vocal masculino: Pablo Alborán

Año 2012

Nominado a Mejor Álbum Pop Vocal Contemporáneo: En Acústico

Año 2013

Nominado a Mejor Álbum del Año por Tanto

Nominado a Grabación del Año por Tanto

Nominado Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional Tanto

Año 2015

Nominado a Grabación del Año por Dónde está el amor

Nominado a Canción del Año por Por fin

Nominado Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo por Terral

Nominado Mejor Vídeo Musical Versión Larga por Terral

Año 2018

Nominado Grammy Latino Mejor Álbum Pop Vocal Tradicional por Prometo

Nominado a Grabación del año por No Vaya a Ser

Nominado a Álbum del Año por Prometo

Ese mismo año cantó en directo en la gala junto a Demi Lovato

Este año volvió a subirse al escenario de los Latin Grammy, que se celebraban en Las Vegas (Nevada).

Pablo Alborán en los Latin Grammy de 2018

Año 2020

Nominado a Grabación del año por Cuando estés aquí

por Nominado a Mejor Canción pop por Cuando estés aquí

Año 2021

Nominado a Grabación del año por Si hubieras querido

Nominado a Álbum del año por Vértigo

Nominado a Canción del año por Si hubieras querido

Nominado a Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional por Vértigo

Año 2022

Nominado a Grabación del año por Castillos de Arena

Año 2023

Nominado a Mejor canción del año por Amigos junto a María Becerra

junto a Nominado a Mejor canción pop por Contigo junto a Sebastián Yatra

junto a Nominado a Mejor álbum vocal pop por La Cuarta Hoja

Nominado a Mejor grabación por Carretera y manta

Nominaado a Mejor álbum del año por La Cuarta Hoja

Las dos nominaciones de Pablo Alborán a los Premios Grammy

2016: Nominado al Grammy Mejor Álbum Pop Latino por Terral

2018: Nominado Grammy Mejor Álbum por Prometo

Los premios Latin Grammy 2023 se celebran el jueves 16 de noviembre el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla.