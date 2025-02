La historia personal que hay detrás de 'Sin ti no soy nada', la canción del disco 'Estrella de mar' de Amaral

Cada nuevo lanzamiento de Amaral hace que todos los focos se giren hacia el dúo zaragozano como uno de los grupos de pop nacionales más relevantes de las últimas décadas. Este viernes 7 de febrero y tras haber cautivado al público tras su gran actuación en el Benidorm Fest, Eva Amaral y Juan Aguirre publican Dolce Vita, su nuevo álbum con el que vuelven a entusiasmar a sus acérrimos.

El disco llega cuando se cumplen 23 años del lanzamiento de Estrella de mar —4 de de febrero de 2002—, su icónico trabajo que alberga grandes éxitos del grupo como Sin ti no soy nada, una canción que más de dos décadas después sigue sonando en las radios y eriza la piel de quien la escucha.

Una canción en la que su sentida letra es entonada por la voz de Eva Amaral y que describe un sentimiento de vacío tras una ruptura de pareja. La perspectiva abordada en Sin ti no soy nada ha sido motivo de polémica con el paso de los años, recibiendo críticas e incluso llegando a ser incluida en 2018 en una lista de canciones que promueven el sexismo por el Gobierno de Navarra.

Una de las más sonadas se produjo en 2017 cuando el rapero Nega, integrante del grupo Los Chikos del Maíz, acusaba en Twitter al pop comercial de haber promovido el machismo de la misma forma que el reguetón. Unas aseveraciones a las que Eva Amaral respondió en una entrevista en el diario Público unas semanas después. "Creo que es una letra que habla de dependencia emocional. Aquí me gustaría puntualizar mucho que es una letra que compuso Juan hablando de un sentimiento que él tenía. Entonces, a mí me resulta muy difícil poder considerarla machista", indicó en el medio.

"Me gustaría puntualizar mucho que es una letra que compuso Juan hablando de un sentimiento que él tenía".

"Habla de un sentimiento muy extremo de dependencia emocional de otra persona y además yo en algún momento también me habré sentido así, o sea, que no tuve ningún problema en hacer mío ese sentimiento y cantarla yo, pero yo no la puedo ver como machista porque no nació de mí, nació de un hombre hablando de eso que él sentía", zanjó la cantante.

Una polémica que hizo que Juan Aguirre, autor de la letra de Sin ti no soy nada, también se pronunciase en torno a las polémicas generadas con el paso de los años. "Es cierto que esa canción habla de una relación tóxica y de dependencia emocional. Es algo que puede experimentar cualquier tipo de persona, desde un joven a un adulto o un anciano. No es ni mucho menos nuestro ideal del amor, pero lo cierto es que cuando nosotros escribimos canciones intentamos que sean canciones reales", aseguró el compositor y guitarrista a El Periódico de Aragón en 2018.

"No podemos saber si finalmente la canción será buena o mala, pero sí que será real y este es un tema que nos ha obsesionado desde el principio. (...)Sin ti no soy nada refleja una realidad que nada tiene que ver con una relación ideal, habla de adicción", explicó durante la entrevista.

Letra de Sin ti no soy nada de Amaral:

Sin ti no soy nada

Una gota de lluvia mojando mi cara

Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo

Solía pensar que el amor no es real

Una ilusión que siempre se acaba

Y ahora sin ti no soy nada

Sin ti niña mala

Sin ti niña triste

Que abraza su almohada

Tirada en la cama,

Mirando la tele y no viendo nada

Amar por amar y romper a llorar

En lo más cierto y profundo del alma

Sin ti no soy nada

Los días que pasan

Las luces del alba

Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada

Porque yo sin ti no soy nada

Sin ti no soy nada

Sin ti no soy nada

Me siento tan rara

Las noches de juerga se vuelven amargas

Me río sin ganas con una sonrisa pintada en la cara

Soy sólo un actor que olvidó su guión

Al fin y al cabo son sólo palabras que no dicen nada

Los días que pasan

Las luces del alba

Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada

Qué no daría yo por tener tu mirada

Por ser como siempre los dos

Mientras todo cambia

Porque yo sin ti no soy nada

Sin ti no soy nada

Sin ti no soy nada

Los días que pasan

Las luces del alba

Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada

Qué no daría yo por tener tu mirada

Por ser como siempre los dos

Mientras todo cambia

Porque yo sin ti no soy nada

Sin ti no soy nada

Sin ti no soy nada