Imagine Dragons actuará en la final de la Champions League

Tras la exitosa actuación de Dua Lipa en la final de la Champions League en 2018, Imagine Dragons serán los protagonistas de la edición de este año.

La UEFA y Pepsi ha confirmado el show de la banda estadounidense de pop rock, que calentará motores antes del partido entre el Liverpool y el Tottenham, que tendrá lugar el sábado 1 de junio en el Wanda Metropolitano de Madrid

Todo apunta a que Imagine Dragons, conocidos por éxitos como Radioactive o Thunder, pisará el escenario con fuerza y con "Una producción en la que no faltarán los fuegos artificiales ni los efectos especiales destinados a que los fans puedan disfrutar de una impactante actuación musical", según confirma la organización.

We're excited to announce @IMAGINEDRAGONS will be performing at the #UCLfinal Opening Ceremony, presented by @pepsi! 🎤⚽️ #ForTheLoveOfIt pic.twitter.com/mGAP7EBNUs