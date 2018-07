Imagine Dragons estrena videoclip para 'Gold', su nuevo single

Imagine Dragons se convirtió en el grupo revelación en 2013 gracias a su debut Night Visions gracias a temas como Radioactive, It's Time, Demons y On Top Of The World.

Tras el éxito de su primer álbum, el grupo liderado por Dan Reyonolds está a punto de estrenar su nuevo trabajo llamado Smoke + Mirrors, uno de los discos más esperados del año.

I bet my life fue el primer adelanto de Smoke + Mirrors y ahora nos presentan Gold, su segundo single para el que han grabado un videoclip donde vemos a la banda tocando en una localización fija donde destaca un impresionante juego de luces.