El inesperado giro profesional de Manu Tenorio: todo lo que se sabe de su nuevo proyecto

Manu Tenorio se atreve con el cine. El cantante sevillano de 46 años, concursante de la primera edición de Operación Triunfo, ha sorprendido este miércoles al revelar que en otoño participará como actor en la película The Spanish Sting.

El artista, que acaba de lanzar Encadenados, el segundo sencillo de su próximo disco, tendrá un doble rol en esta cinta: prestará su voz a la banda sonora y tendrá un pequeño papel en la producción.

"El productor Martín Nuza y su equipo se interesaron en El roce, una canción que forma parte de Nosotros en la noche, mi anterior trabajo, como banda sonora de la película que estaban sacando adelante", cuenta el artista en una entrevista en ¡Hola!. "Durante la conversación, me invitaron a intervenir con un pequeño papel".

Manu Tenorio se enfrenta a este reto con ilusión: "A veces, es bueno salir de la zona de confort. Tengo inquietud por aprender cosas nuevas y me pareció una buena idea".

Lo que se sabe de 'The Spanish Sting'

La película de Manu Tenorio "se llama The Spanish Sting, y va a estar dirigida por Craig Ruddock". Se rodará en octubre en Frigiliana, en Málaga, y cuenta, según Tenorio, con muchos actores de Estados Unidos.

"El guion trata sobre una serie de mafiosos que planean atracar un banco. Yo soy uno de los hombres de confianza de esos mafiosos. ¡Hasta ahí puedo contar!", explica el cantante y próximamente también actor.

El rodaje será en inglés, lo que ha obligado a Manu Tenorio a ponerse las pilas. "Ya estoy con un profesor que me está ayudando a trabajar la dicción, a controlar bien el acento y con la interpretación. En octubre, me voy a encontrar con el director y trabajaré más el personaje", cuenta en la revista, y explica que estudia no solo por la película: "Me apetece superarme. ¡Un artista debe saber inglés!"

Confiesa que le ilusiona que la película "va a contar con distribución en Estados Unidos y se presentará en algunas salas de cines".

La otra vez de Manu Tenorio como actor

El personaje de The Spanish Sting es "un papel pequeño, pero muy apasionante" y es la segunda vez de Manu Tenorio como actor.

El cantante participó antes en la serie Gym Tony interpretando a un psicólogo que ayudó a dos personajes a superar sus diferencias.

Le han llamado más veces, confiesa, pero no lo vio claro hasta ahora. "Me llegaron algunas propuestas. Nunca quise dar el paso por miedo y respeto". Ahora ha vencido sus temores.

Escucha 'Tu roce' de Manu Tenorio