Manu Tenorio aclara si hubo algún problema entre David Bustamante y Álex Casademunt

La muerte de Álex Casademunt ha dejado conmocionados a todos sus compañeros de Operación Triunfo, además de una multitud de fans y seguidores de la edición más querida y recordada del concurso musical.

Fue el pasado dos de marzo cuando Casademunt perdía la vida en un accidente de tráfico. A sus 39 años, el cantante dejaba desolados tanto a su familia como a su hija Bruna y su pareja actual, así que sus compañeros de academia no dudaron en desplazarse hasta Mataró (Barcelona) para despedirle y arropar a su familia.

"Ver la cara de su madre, su hermano y su hermana tan devastados, una cría… es algo muy duro", decía Tenorio en una entrevista con Europa Press.

"La mayoría de nosotros sin dudarlo nos presentamos allí, otros compañeros cogieron aviones, algún compañero que no pudo venir fueron por motivos inevitables. La hermandad que tenemos entre nosotros la verdad es que es maravillosa y por más que pasan los años parece que sigue ahí, manteniéndose a lo largo del tiempo y creo que pasa el tiempo y se vuelve más fuerte", explicó.

David Bisbal, Bustamante, Gisela, Rosa, Javián... Las imágenes del funeral eran el reflejo del dolor de una pérdida que tardará tiempo en superarse. Tenorio asegura que fue tan "devastador" que todavía le sigue costando hablar de ello. "Creo que era un tío que tenía una alegría innata, tenía una alegría de vivir brutal y allí donde él aparecía llenaba el espacio con su luz y alegría"

La supuesta disputa entre David Bustamante y Álex Casademunt

David Bustamante publicó el pasado mes de febrero una nueva versión de Dos Hombres y un Destino, el tema que cantó a dúo con Casademunt durante su estancia en la academia. Este lanzamiento provocó algo de malestar en Casademunt, que aseguró en su Twitter que desconocía esta reedición. "Ya que todo el mundo me lo pregunta, no sabía absolutamente nada… Es una gran canción y me alegro que suene de nuevo… Pero un mensaje tampoco hubiera hecho daño... Jajaja muchos éxitos", escribía.

Sin embargo, Bustamante no contestó a estas palabras, y no se pronunció sobre el asunto hasta poco después de conocer de la trágica noticia. "Teníamos planes juntos", aseguraba Bustamante cuando se enteró de su fallecimiento, añadiendo: "Tocado y hundido".

Manu Tenorio y David Bustamante en el entierro de Álex Casademunt // Gtres

Sobre este tema ha querido pronunciarse ahora Manu Tenorio, que desmiente rotundamente que entre Álex Casademunt y David Bustamante existiese algún tipo de enfado. "No me preocupé mucho de ese tema, son cosas suyas, pero creo que, tengo conocimiento, de que no hubo ningún problema", zanjó.

El cantante de Luces de Bohemia ha aprovechado para pedir que se recuerde al que fuera su compañero en un homenaje. "Alex Casademunt no deja de formar parte de la historia de este país, de la historia de la televisión de este país. Ya que se ha ido a destiempo y de una manera tan trágica dedicarle un espacio de una hora o un par de horas, hacerle un especial, creo que se lo merece. Él ha dado muchas alegrías a muchas generaciones", señaló.