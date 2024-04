Íñigo Quintero presenta su esperado EP ‘Es solo música’ en Madrid

La Real Casa de Correos de Madrid ha sido el lugar elegido por Íñigo Quintero, el joven cantante coruñés que consiguió un éxito mundial el pasado otoño de 2023 con su famosa canción Si no estás, para presentar su primer trabajo de larga duración, el EP Es solo música.

Decenas de jóvenes han vitoreado al cantante cuando ha subido al escenario para comenzar el directo con Sobredosis, el single lanzado a comienzos del año pasado y que se ha convertido en una de sus canciones más populares.

Hechas las presentaciones con sus acólitos, Quintero ha querido recordar cómo surgió el nombre de este EP. “Es solo música es una frase que me dijo un amigo y que me la he repetido muchas veces desde que me pasó esto de la canción”, es decir, de experimentar el éxito viral a nivel mundial de Si no estás.

Tras esa confesión pública, el joven de A Coruña ha mostrado una de las canciones inéditas de este nuevo mini álbum, Nada cambia. Una canción en la que el compositor ha mostrado esa virtuosa forma de dejar mensajes y que ha encandilado a los presentes.

Siguiendo con este nuevo y esperado material, Quintero ha respondido a las expectativas de su seguidores capitalinos con Equilibrio, la canción que acompaña al reel unos párrafos más arriba, y Desconocido. Al igual que en el tema anterior, el cantante demuestra que controla a la perfección este tipo de canciones, que buscan permear en el interior de quien la escucha.

El autor no ha privado a quienes se han congregado bajo el techo de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid de su éxito más notorio, Si no estás, como no podía ser de otra forma, dada la dimensión que ha adquirido la canción desde que se convirtió en uno de los hitos de viralidad más grandes nacidos en nuestro país.

Para cerrar el evento, Íñigo Quintero ha querido compartir la puesta en escena de Lo que queda de mí, el single adelanto de Es solo música y del que han coreando cada uno de los versos de la canción.

Además, antes de llevar a cabo el concierto, el artista ha querido atender a los medios de comunicación que se han dado cita para desligarse de cuestiones como la gestión de redes sociales, confesando que se le dan “muy mal”, o cuestiones relacionadas con la gestión de su música. “La estrategia es ser natural”, ha indicado.

También ha querido dejar claro que, a pesar de que hay quien ha relacionado sus canciones con algún componente religioso, el joven se ha mostrado tajante al afirmar que “nunca” ha dicho que lo tenga y que el empleo de la influencer María Pombo de sus temas en redes sociales solo indican que “debe ser que le gustó”.

La entrevista de Íñigo Quintero en Cuerpos especiales