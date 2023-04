Isadora Figueroa, la hija pequeña de Chayanne, se abre paso como cantante y estrena la canción 'Dime qué hago'

Isadora Figueroa, la hija pequeña de Chayanne, se abre paso en el mundo de la música.

La joven de 22 años—nació en diciembre de 2000— acaba de lanzar Dime qué hago, su segundo single que llega tres meses después de su debut con HBD!.

Dice el refrán que De tal palo, tal astilla y, aunque el talento le corra por las venas, lo cierto es que a Isa (como lo conocen sus amigos) tampoco le falta preparación.

El pasado diciembre se graduó en la Escuela de Música Frost de la Universidad de Miami y al acto no faltaron sus padres —Chayanne y Marilisa Maronesse— y su hermano Lorenzo Figueroa, tres años mayor.

"Estoy desesperado porque se gradúe para que trabajemos juntos. Me muero de las ganas de que saque la música que está haciendo", decía Chayanne en una entrevista con The San Diego Union Tribune el pasado septiembre.

El artista se mostró un padre orgulloso y contó que Isa compone, produce, arregla, canta y lleva sus redes sociales. “Ella es la que pública mis cosas”, reveló el cantante.

El talento de Isadora para la música no nos ha pillado por sorpresa. Salió a la luz durante el confinamiento por coronavirus cuando compartió en sus redes un vídeo tocando el piano mientras interpreta Let It Be, de Los Beatles, y la versión en español de We Are The World.

Hay estrella. Ahora toca esperar a que haya también colaboración padre-hija.