Israel del Amo, experto vocal, explica cómo Céline Dion ha conseguido volver a cantar pese a su enfermedad

Céline Dion comenzó el 12 de septiembre su residencia de 26 conciertos en el estadio cubierto Plenitude Arena (en Nanterre, a las afueras de París), donde actúa ante unos 35.000 espectadores. Esto supone su regreso a los escenarios tras seis años de espera.

La canadiense sufre el síndrome de la persona rígida, una rara enfermedad neurológica que le provoca espasmos que dificultan su día a día, incluyendo caminar o cantar. Sobre ello habló la propia Dion en su documental, donde se veía a la artista intentando cantar sin éxito.

La valoración de Israel Del Amo, expero vocal

Muchos fans se preguntan cómo Céline Dion está siendo capaz de interpretar más de 20 canciones durante un mismo concierto a pesar de su situación médica. Israel Del Amo, experto vocal, responde a esta cuestión.

"Aquí no hay magia. Seguro que Céline Dion ha tenido un equipo enorme de médicos y especialistas, pero gran parte de su éxito sin duda está en el gran trabajo de técnica vocal que ha hecho estos meses. Es el claro ejemplo de que sí que se puede", dice.

"Céline Dion se ha hecho muy famosa por sus notas agudas en belting y, para ello, hace falta una coordinación fonorrespiratoria y muscular muy precisa para que suene así. Estoy segurísimo de que solo ha tenido que entrenar día a día para conseguir eso que hemos escuchado", opina.

Lo que dijo Céline Dion en 2022 y 2024

Céline Dion publicó un vídeo en sus redes sociales en 2022 donde anunciaba la cancelación de sus conciertos para 2023 y 2024 por su enfermedad. "Recientemente, he sido diagnosticada con un trastorno neurológico raro que afecta a una persona entre un millón. Todavía estamos aprendiendo acerca de esta extraña condición, pero ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo", explicó.

Al mismo tiempo, la canadiense mandó un mensaje de esperanza a sus seguidores, asegurando que estaba trabajando en su proceso de recuperación con los mejores profesionales: "Tengo un gran equipo médico que trabaja junto a mí para ayudarme a ponerme bien, y también me dan esperanza y apoyo mis hijos. Todo lo que sé hacer, lo que he hecho en mi vida y lo que más amo es cantar".

Y concluyó diciendo que se centraría en su salud antes de pensar en volver a subirse a un escenario: "Pongo el cien por cien en mis shows, pero mi condición no me permite daros eso ahora mismo". Este mismo mensaje transmitió la cantante en una entrevista para Today en 2024.

"Voy a subir al escenario cuando esté lista, no antes. Y mis cuerdas vocales no me asustarán porque voy a estar lista y voy a tocar esas notas como antes. [...] Podría tomar valium para minimizar los espasmos durante las actuaciones, pero no es agradable. Lo estoy intentando", dijo Céline Dion. Y lo ha conseguido gracias a su perseverancia, a su pasión por la música y a su tratamiento médico.