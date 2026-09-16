Qué está pasando con la gira de Ed Sheeran y por qué se ha quedado solo

El reciente abandono experimentado por el artista Ed Sheeran por parte sus colaboradores durante el tramo por Norteamérica y Sudamérica de Loop Tour ha revolucionado el panorama musical a nivel internacional.

Los artistas irlandeses Aaron Rowe y Beoga, la banda danesa Lukas Graham y el productor y músico Finneas han decidido dejar de formar parte de los espectáculos del autor de Shape of You en muestra de respaldo al rapero Macklemore, que ha sido expulsado de la gira por su apoyo explícito a una "Palestina libre" en su conflicto con Israel.

Inicio en Nueva Jersey

El inicio de esta polémica se remonta al 4 de septiembre, durante el primero de los dos conciertos de Ed Sheeran en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en los que Macklemore ejercía de telonero. El rapero interpretó su canción Hind’s Hall, un tema compuesto como muestra de apoyo a la causa palestina, además de utilizar los recursos visuales del estadio para proyectar imágenes relacionadas con la guerra de Gaza. Una dinámica que se repitió al día siguiente, aumentando los comentarios en torno a la actuación.

"He dicho: ¡Palestina libre! Quiero que esas palabras se escuchen alto y claro, para que la gente de Gaza y de toda Cisjordania ocupada sepa que no nos hemos olvidado de ellos", entonó el rapero ante el público, "no expresar lo que siento para mantener mi propia comodidad y la comodidad del público... sería el día en que dejaría de merecer estar sobre un escenario (...) Criticar a Israel, criticar el apartheid, o estar en contra del genocidio no es, de ninguna manera, una crítica hacia vosotros. Mi mensaje es de paz, de amor; de que todos los seres humanos sean tratados con dignidad, respeto e igualdad".

Estas intervenciones generaron rápidamente un debate en torno a Macklemore, con comentarios en redes sociales que mostraban su apoyo al de Seattle y otros que condenaban su mensaje, llegando incluso a pronunciarse en contra del artista algunos compañeros de profesión como Pink o el guitarrista Joe Bonamassa.

Sin embargo, fueron perfiles como el Consejo Israelí-Estadounidense (IAC), la plataforma StopAntisemitism o Anti-Defamation League (ADL), incluso grandes empresarios como Robert Kraft, propietario de los New England Patriots y fundador de la organización Foundation to Combat Antisemitism, quienes han mantenido una actitud más beligerante contra el artista.

Unas críticas que finalmente han derivado en la expulsión de Loop Tour de Macklemore como telonero por parte de Messina Touring Group, la promotora de los conciertos de Ed Sheeran, que ha explicado que ha tomado esta decisión después de que varios recintos se hubiesen negado a permitir los conciertos con él en el cartel. De hecho, el propio perjudicado también atribuye a las presiones de estos empresarios, como el mencionado Robert Kraft, esta decisión.

La postura de Ed Sheeran

Por su parte, Ed Sheeran ha salido al paso de esta polémica a través de sus redes sociales, indicando que pasó "toda la semana hablando largo y tendido con los recintos para intentar tender puentes", sin llegar a conseguir un acuerdo para que Macklemore pudiese seguir formando parte de sus espectáculos.

"Estoy horrorizado por el conflicto entre Israel y Palestina. El sufrimiento y el dolor causados en ambos lados son una tragedia humana. Hay demasiadas guerras en todo el mundo que provocan un dolor inconmensurable, y ninguna de ellas debería ser tolerada", indicó en relación al conflicto histórico que han mantenido ambos territorios, explicando que mantiene sus "propias opiniones sobre este conflicto devastador" y no se considera "cómplice".

Sin embargo, algunos usuarios de redes sociales han criticado a Ed Sheeran por su postura en esta guerra mientras que sí mostró su apoyo a Ucrania tras escalar su conflicto con Rusia. En aquella ocasión, el artista solidarizó públicamente con los ucranianos, formando parte de distintas iniciativas para recaudar fondos en apoyo a los afectados como el Concert for Ukraine, celebrado en Birmingham, e incluso rodando en su capital, Kiev, el videoclip de su canción 2step con el rapero estadounidense Lil Baby.