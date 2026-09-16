Arde Bogota anuncia las salas y ciudades que formarán parte de su gira 'Hervideros'

Desde que Arde Bogotá avanzó el anuncio de su nueva gira Hervideros, los fans de los cartageneros no han dejado de mostrar su entusiasmo ante el nuevo formato elegido por la banda de cara a los ocho shows de los que constará el tour.

José Ángel Mercader, Antonio García, Dani Sánchez y Pepe Esteban presentarán en directo las canciones de Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS), el tercer álbum del grupo que verá la luz el próximo 2 de octubre, a través de conciertos íntimos en salas pequeñas en los que algunos asistentes incluso podrán subirse al escenario.

Tal y como indicaron, Ared Bogotá ha decidido prescindir de la venta de entradas online para recuperar la experiencia de la compra física, poniendo a disposición de sus seguidores los tickets exclusivamente en las taquillas de las salas a partir del 23 de septiembre a las 17:00 horas, con un máximo de dos entradas por persona.

Una propuesta que trata de hacer frente a la temática en torno a la que gira el nuevo disco, aislamiento y la distancia entre personas que pierden la capacidad de sentir, a través de espectáculos que resultarán una olla a presión en la que volver a encontrarse y construir esas canciones en contacto estrecho con sus acólitos.

Cada entrada incluirá un código de registro, un paso que permitirá reclamarla en caso de pérdida, deterioro o extravío, con el que, además, se podrá indicar si se quiere optar a vivir el concierto desde el escenario rodeando a la banda.

Hay que recordar que, como previa a esta gira de Hervideros, Arde Bogotá será uno de los grupos invitados en la próxima fiesta 30 años Europa FM, que se celebrará el próximo lunes 21 de septiembre. Una celebración en la que los de Cartagena dejarán más de un momento icónico y sacarán una carcajada junto a Eva Soriano y Nacho García.

Salas donde actuará Arde Bogotá con 'Hervideros'