Plex se sube al escenario de 'CUARTO AZUL WORLD TOUR' para bailar 'SUPERESTRELLA' con Aitana

Aitana, en el concierto del 11 de septiembre de 2026 | Gtresonline

¡Boom! 💥💥💥

Los gritos de emoción se escucharon en las inmediaciones del Movistar Arena de Madrid este martes cuando Plex apareció sobre el escenario en el cuarto concierto de Aitana en la capital.

La cantante sorprendió a sus fans al subir al escenario a su novio para que formase parte de la coreografía de su hit Superestrella. En concreto, para sustituir al bailarín al que empuja al bajar de las escaleras de su Cuarto Azul.

Con una sonrisa pícara, Aitana se acercó a su chico para darle el ya icónico empujón mientras él esbozaba una sonrisa también pícara y se dejaba caer de espaldas en plancha confiando plenamente en que el equipo de Aitana lo sostuviese.

Los cameos de Plex en los conciertos de Aitana

Los gritos de emoción sucedieron a este momento y rápido también los vídeos en redes. Fue cuestión de segundos que se hiciese viral.

No es la primera vez que Plex se sube al escenario durante un concierto de Aitana. El pasado 22 de mayo se apuntó al show en el Roig Arena de Valencia y lo hizo para bailar Superestrella, aunque en esa ocasión prefirió estar en segundo plano.

En julio de 2025 Aitana también lo había invitado para sumarse a la coreografía de Las Babys. Fue durante el concierto de la Metamorfosis Season en Barcelona.

Además, en otras ocasiones, la cantante también lo ha mencionado, incluso le ha llegado a declarar su amor públicamente.

El 22 de mayo, en el concierto en Valencia en que bailó Superestrella, Aitana agradeció públicamente a Dani la grabación y edición de su vlog y más recientemente, el 5 de septiembre, le explicó a una fan en el Palau Sant Jordi de Barcelona que Plex no estaba en el concierto por un problema familiar.

Días después, en el primer concierto de Aitana en Madrid, la cantante habló de su novio en el Movistar Arena y dijo a sus seguidores que Plex la acompaña siempre y que lo quiere muchísimo.

A todo esto hay que sumar su guiño en el concierto en el Granca Live Fest 2026 cuando sustituyó el libro que coloca sobre la cama en su Cuarto Azul por el número de julio-agosto de la revista Men's Health con Plex en la portada.

El Cuarto Azul de Aitana en Granca Live Fest 2026 | @kevingrande26 (TikTok)

Y luego las veces que Plex ha estado en la grada siguiendo los shows de Aitana y bailando con sus amigos la música de su chica, quien, por su parte, también ha sido protagonista en numerosas ocasiones de su vídeos de YouTube.