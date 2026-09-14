Oasis anuncia su esperada gira en 2027 con dos conciertos en Barcelona
¡Por fin tenemos una nueva gira confirmada de Oasis! Los hermanos Gallagher anuncian las fechas de su próximo tour en 2027, con dos conciertos en el Estadi Olímpic de Barcelona.
'Oasis: Don't Look Back in Anger': el relato de una reconciliación más allá de los Gallagher
Oasis anuncia dos conciertos en Barcelona en 2027: fechas, precios y cómo comprar las entradas de su regreso a España
Desde su reconciliación en 2024, los hermanos Gallagher no han dejado de encadenar un proyecto con otro, y 2027 será otro año prometedor en esta segunda parte de la historia del grupo.
Y es que Liam y Noel no dan a basto: el pasado viernes también estrenaron Oasis: Don't look back in Anger, un documental sobre su regreso como banda y su vuelta a los escenarios con Oasis Live '25. Ahora, después de días alimentando en redes sociales una presunta noticia a través de vídeos por distintas partes del mundo, por fin la banda anuncia que vuelve a los escenarios este 2027.
Hace unos días el grupo proyectaba desde Manchester que, efectivamente, este lunes 14 de septiembre anunciarían su vuelta. Y así ha sido: la banda tocará por Europa y Estados Unidos el próximo año. Y en España lo hará con dos conciertos en Barcelona los días 10 y 11 de julio.
"Tras un periodo de reflexión, 'La fuerza cultural pop más dañina de la historia reciente británica» se ha declarado en plena forma y volverá a levantar el ánimo del público. Ven a presenciarlo. ¡Será un espectáculo imperdible!'", presenta Oasis en redes sociales.
Tal y como adelantaba The Sun, el grupo británico tiene planeado nada menos que 23 conciertos en Reino Unido, una residencia en Las Vengas y una gira europea con varios conciertos en el Estadi Lluís Companys de Barcelona. Finalmente serán dos paradas las que harán los Gallagher en la Ciudad Condal y en total en nuestro país.
Los hermanos más famosos de la música vuelven así a España después de 18 años de su último concierto en nuestro país.
Todas las fechas de la gira de Oasis 2027
- Glasgow: 21, 23, 25, 28 y 29 de mayo
- Manchester: 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25 y 26 de junio
- Munich: 3 de julio
- Barcelona: 10 y 11 de julio
- Amsterdam: 16 y 17 de julio
- París: 23 y 24 de julio
- Roma: 29 y 30 de julio
- Boston: 10, 13 y 14 de agosto
- Las Vegas: 20,21 y 24 de agosto
- Castillo de Slane: 4 y 5 de septiembre
- Knebworth: 11, 12, 18 y 19 de Septiembre