Oasis anuncia su esperada gira en 2027 con dos conciertos en Barcelona

Desde su reconciliación en 2024, los hermanos Gallagher no han dejado de encadenar un proyecto con otro, y 2027 será otro año prometedor en esta segunda parte de la historia del grupo.

Y es que Liam y Noel no dan a basto: el pasado viernes también estrenaron Oasis: Don't look back in Anger, un documental sobre su regreso como banda y su vuelta a los escenarios con Oasis Live '25. Ahora, después de días alimentando en redes sociales una presunta noticia a través de vídeos por distintas partes del mundo, por fin la banda anuncia que vuelve a los escenarios este 2027.

Hace unos días el grupo proyectaba desde Manchester que, efectivamente, este lunes 14 de septiembre anunciarían su vuelta. Y así ha sido: la banda tocará por Europa y Estados Unidos el próximo año. Y en España lo hará con dos conciertos en Barcelona los días 10 y 11 de julio.

"Tras un periodo de reflexión, 'La fuerza cultural pop más dañina de la historia reciente británica» se ha declarado en plena forma y volverá a levantar el ánimo del público. Ven a presenciarlo. ¡Será un espectáculo imperdible!'", presenta Oasis en redes sociales.

Tal y como adelantaba The Sun, el grupo británico tiene planeado nada menos que 23 conciertos en Reino Unido, una residencia en Las Vengas y una gira europea con varios conciertos en el Estadi Lluís Companys de Barcelona. Finalmente serán dos paradas las que harán los Gallagher en la Ciudad Condal y en total en nuestro país.

Los hermanos más famosos de la música vuelven así a España después de 18 años de su último concierto en nuestro país.

Todas las fechas de la gira de Oasis 2027