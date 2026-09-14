Última hora entradas para los conciertos de Harry Styles en Madrid, en directo: dónde acceder a la preventa, el horario de la venta general, los precios y más
¡Harry Styles está de vuelta! El cantante británico regresa a España cuatro años después de su última visita con dos conciertos en Madrid en verano de 2027. Las entradas salen a la venta este lunes 14 de septiembre en dos fases, venta y preventa. ¡Toma nota cómo hacerte con la tuya y sigue en directo cómo transcurren!
¿Cuánto cuestan las entradas de Harry Styles en Madrid? Los precios de sus conciertos en 2027
Quién es Feist, la telonera de Harry Styles en sus conciertos en Madrid en 2027
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Feist, la telonera de Harry Styles en Madrid
Queda casi un año para que Harry Styles aterrice en Madrid y ya sabemos qué artista le acompañará en los conciertos en el Estadio Metropolitano. La cantautora canadiense Feist es la telonera de los shows del 30 y 31 de julio de 2027.
La cantante formó parte de la escena alternativa canadiense en los años 90, participando en grupos como Placebo —la banda canadiense— y, más tarde, convirtiéndose en una pieza clave del colectivo indie Broken Social Scene, uno de los proyectos más influyentes del rock alternativo de su país. En 2007 llegó su salto definitivo con The Reminder¡, el álbum que la catapultó a la fama internacional.
A lo largo de su carrera, Feist ha recibido 11 premios Juno —los galardones más importantes de la música canadiense— y ha acumulado nominaciones a los Grammy y los Brit Awards. Además, ha colaborado con artistas tan diversos como Kings of Convenience, Mastodon, Wilco, Beck o el pianista Chilly Gonzales. Además, ha cantado en directo con Olivia Rodrigo.
Lo que tienes que saber de los gastos de gestión de las entradas de Harry Styles
¿Dudas sobre los gastos de gestión de las entradas de Harry Styles? ¡Vamos a intentar resolverlas!
- Los gastos de gestión van de 9 a 33 euros y están incluidos dentro del precio final de las entradas, de ahí que estos sean algo superiores a los marcados inicialmente por Harry Styles
- A los precios oficiales de las entradas solo hay que añadir dos euros que corresponden a los gastos de transacción. Esto es, no se paga dos euros más por cada entrada sino dos euros por cada operación. Si se compran dos, se suman dos euros y si se compran ocho, también dos euros.
¿Cuántas entradas puedo comprar si quiero ver a Harry Styles en Madrid?
Hay un límite de entradas por persona y tarjeta de crédito. cada usuario puede hacerse con un total de ocho entradas para los conciertos de Harry Styles en Madrid.
En Tickemaster advierten que es importante respetar los límites de entradas durante el proceso de compra: "Si excedes el límite de entradas, tu compra podría quedar cancelada sin previo aviso por parte de Ticketmaster. Esto incluye los pedidos asociados al mismo nombre, dirección de correo electrónico, dirección de facturación, número de tarjeta de crédito u otras informaciones".
Las canciones de Harry Styles en Madrid
Mientras algunos fans ya se han hecho con las entradas en la preventa y la gran mayoría esperan a que llegue el momento de la venta general, repasamos el repertorio de Harry Styles en su actual gira Together, Together y que probablemente se aproxime al que vayamos a poder disfrutar en Madrid.
Acto 1
- Dance No More (versión extendida)
- Carolina
- Music for a Sushi Restaurant
- Cinema
- Adore You (versión extendida)
- Watermelon Sugar
- Taste Back (con elementos de Born Slippy, de Underworld)
- Sweet Creature (interpretada por las coristas Laura Bibbs y Lorren Chiodo)
Acto 2
- The Waiting Game
- Satellite (versión extendida)
- Are You Listening Yet? (versión extendida)
- Ready, Steady, Go!
- Pop
Season 2 Weight Loss
Acto 3
- Kiwi (con elementos de Daft Punk Is Playing At My House, de LCD Soundsystem)
- American Girls
- As It Was
Acto 4
- Carla's Song (versión piano)
- Coming Up Roses
- Final
- Sign of the Times
- Aperture (versión extendida)
Todavía hay muchos asientos disponibles para ver a Harry Styles en Madrid
Los fans que han accedido a la preventa de AMEX para los conciertos de Harry Styles dan esperanza a quienes están esperando para la venta general. Todavía hay muchas entradas disponibles en todos los sectores.
Nosotros hemos accedido al mapa de entradas para el concierto del 30 de julio de 2027 y, a las 11:30 horas, esta es la situación de cada grada.
El horario de la preventa y venta de entradas de Harry Sytles
¡Esto es importante! Tanto la preventa de entradas para Harry Styles como la venta general tienen hora de inicio y hora de fin, aunque probablemente en ambos casos las entradas se agoten antes de que llegue el final.
- Preventa de entradas — de 09:00 a 15:00 horas
- Venta general — de 16:00 a 20:45 horas
Ticketmaster amplia la información sobre la venta y preventa de entradas de Harry Styles
Ante el caos que se está generando durante la preventa de entradas, en Ticketmaster han optado por ampliar la información sobre la preventa de entradas para los conciertos de Harry Styles en Madrid.
- Sobre la preventa, que está abierta de 09:00 a 15:00 horas, señalan: "Las entradas deben adquirirse con una tarjeta American Express® (excepto prepago) y están sujetas a disponibilidad. American Express no vende ni gestiona las entradas. Precios, gastos y condiciones los establece el vendedor. Pueden aplicarse límites de compra y exclusiones. Salvo indicación contraria, no se permiten reembolsos, cambios ni reventa".
- Sobre la venta general, señalan que "empezará pronto" y que, al ser un evento con preventa, la disponibilidad de entradas será limitada.
Dos euros más por cada compra de entradas
Seguimos recabando información sobre la venta de entradas para los conciertos de Harry Styles y, a los precios oficiales, ahora hay que añadir dos euros más por compra (no por cada entrada). Estos son los gastos de gestión que cobra la tiquetera, según informa la página de fans Harry Styles Spain.
Todos los nuevos conciertos de Harry Styles en 2027
- Además de por España, Harry Styles se dejará ver por otros países de América y Europa, repitiendo en 2027 en su ciudad natal:
- Phoenix - 2 y 3 de abril (Invitada: Tinashe)
- Dallas - 9 y 10 de abril (Invitados: CA7RIEL & Paco Amoroso)
- Los Angeles - 23 y 24 de abril (Invitada: Kylie Minogue)
- Toronto - 7 y 8 de mayo (Invitada Lainey Wilson)
- Atlanta - 21 y 22 de mayo (Invitado: Q Marsden)
- Chicago - 28 y 29 de mayo (Invitadas: The Womack Sisters)
- Berlín - 2 y 3 de julio (Invitados: Getdown Services)
- París - 16 y 17 de julio (Invitada: Caroline Polachek)
- Madrid - 30 y 31 de julio (Invitada: Feist)
- Roma - 7 y 8 de agosto (Invitados: LCD Soundsystem)
- Dublín - 18 y 20 de agosto (Invitada: Baby Rose)
- Londres -25, 27 y 28 de agosto (Invitados: Tears for Fears)
La clave para que la preventa de entradas de Harry Styles no te dé fallos
Hay nervios y muchos usuarios están teniendo problemas para acceder a la preventa de entradas para los conciertos de Harry Styles en Madrid. ¡Que no cunda el pánico! Parece que en Ticketmaster todo está funcionando correctamente, nosotros mismos lo hemos probado y ellos no dejan de responder a las quejas en X compartiendo el enlace correcto.
Harry Styles regala entradas para sus conciertos entre sus fans
¡Subidón! ¿Por qué negarlo?
Harry Styles nos sorprendió este domingo al anunciar la puesta en marcha de una iniciativa para conseguir entradas gratis para sus conciertos de 2027 y lo mejor es que todos podemos optar a ellas.
¿Qué hay que hacer?
Se trata de apuntarse como voluntario a la plataforma EARNT y, como indica esta en su web, si resultas seleccionado deberás participar con un acompañante en una actividad de voluntariado durante el fin de semana elegido. Como agradecimiento, recibirás dos entradas para la fecha del concierto indicada previamente.
Otro enlace para poder comprar entradas en la preventa de Harry Styles
También puedes acceder a la preventa de entradas para los conciertos de Harry Styles en Madrid a través de Ticketmaster. Prueba en este enlace.
Los fallos iniciales de la preventa de Harry Styles ya están solucionados
Ha habido caos inicial pero ya está todo solucionado. La preventa para los conciertos de Harry Styles en Madrid ya está en marcha.
La cuenta de fans Harry Styles Spain ha informado del fallo y ha confirmado que ya está todo solucionado. ¡Menudos nervios!
Cómo comprar entradas para Harry Styles si eres cliente de American Express
¿Eres cliente de AMEX y no sabes cómo conseguir entradas en preventa para los conciertos de Harry Styles en Madrid? ¡Toma nota!
- Entra en la página web de American Express España
- Pincha en Acceso, en la parte superior derecha
- Introduce tu usuario y contraseña
- Elige el concierto para el que quieras comprar entradas: 30 de julio y 31 de julio
- Prepara la cartera y dale a comprar
¡Empieza la preventa de entradas para los conciertos de Harry Styles!
La cuenta atrás ha terminado. En este momento arranca la preventa de entradas para los clientes de American Express, que estará abierta de 09:00 a 15:00 horas.
Para poder aprovechar esta oportunidad, deberás ser cliente de la empresa y acceder a ella a través de la página web del cantante. ¡Cuántos nervios!
¿Qué son los Unpredictable Fun Tickets de los conciertos de Harry Styles?
Desde que se anunció la gira de Harry Styles, muchos se han hecho esta pregunta. ¿Qué son los Unpredictable Fun Tickets?
Según indica la cuenta de fans, son un número de entradas limitadas (y aleatorias) que estarán disponibles por 20 euros. La idea de esta iniciativa es darle la oportunidad de brindar entradas más asequibles a las fans.
La duda ahora es otra: ¿cuántas entradas de las 70.000 del estadio saldrán por este precio?
Los precios marcados por Harry Styles
Los precios oficiales no son los que ha marcado el artista. Según la cuenta @HStylesSP de X, el cantante fijó los precios alrededor de 20 euros por debajo del coste oficial. Aquí puedes ver la diferencia entre unos y otros.
¿Cuánto cuestan las entradas de los conciertos de Harry Styles?
Live Nation compartió el mismo día del anuncio de la gira los precios oficiales de los conciertos de Harry Styles y los tipos de entradas. Además, hay una entrada especial que parece será un asiento sorpresa.
- Pista general trasera (GA Rear): 143,20 euros
- Pista general delantera (GA Front): 171,20 euros
- Pista Pit (GA Pit): 284,70 euros
- Asientos reservados: 75,20 euros, 86,20 euros, 97,70 euros, 143,20 euros y 228,20 euros
- Entrada "Diversión impredecible": 20 euros
Cómo comprar entradas para ver a Harry Styles en Madrid
Hay dos oportunidades para comprar entradas para los conciertos de Harry Styles en Madrid, en la preventa y en la venta general.
Las dos arrancan este lunes 14 de septiembre aunque se celebran en dos fases:
- Preventa de entradas - 09:00 horas - solo para clientes de American Express
- Venta general de entradas - 16:00 horas - se pueden adquirir desde livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.
Más de 140.000 personas para ver a Harry Styles
Los conciertos de Harry Styles en Madrid serán en el estadio Metropolitano, con un aforo de algo más de 70.000 personas.
Esto significa que en estas dos citas cerca de 140.000 personas podrán disfrutar del directo de intérprete de Watermelon Sugar.
Cuatro años del último concierto de Harry Styles en España
El anuncio de los dos conciertos de Harry Styles en España ha sido todo un regalo para los fans del cantante que esperan su regreso desde 2023.
El exmiembro de One Direction fue protagonista del segundo gran acto celebrado en el Iberdrola Music de Villaverde (Madrid), cuya inauguración había sido una semana antes con la tercera edición del Mad Cool.
De su concierto se recordarán muchos momentos, aunque probablemente uno de los más virales y divertidos fue este Buenas noches, chulapos que dijo a los madrileños durante el concierto.
Entre el público estuvieron la cantante Lali Espósito y el director de cine Pedro Almodóvar entre otros.
Harry Styles vuelve a España
Together, Together de Harry Styles sale de gira. Después de establecer residencia en Ámsterdam, Londres y Nueva York y visitar Brasil y México, el cantante británico recorrerá Norteamérica y Europa en 2027.
El cantante ha decidido extender su gira de 2026 y una de las paradas de esta nueva fase será Madrid. El estadio Metropolitano lo espera los días 30 y 31 de julio, a donde llega después de visitar París (16 y 17) y antes de volar a Roma (7 y 8 de agosto).
Madrid es la única parada de Harry Styles en España y, junto a Berlín, París, Roma, Dublín y Londres, las únicas ciudades europeas por las que pasará este tour Together, Together 2027.