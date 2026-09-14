Última hora entradas para los conciertos de Harry Styles en Madrid, en directo: dónde acceder a la preventa, el horario de la venta general, los precios y más

Feist, la telonera de Harry Styles en Madrid

Queda casi un año para que Harry Styles aterrice en Madrid y ya sabemos qué artista le acompañará en los conciertos en el Estadio Metropolitano. La cantautora canadiense Feist es la telonera de los shows del 30 y 31 de julio de 2027.

La cantante formó parte de la escena alternativa canadiense en los años 90, participando en grupos como Placebo —la banda canadiense— y, más tarde, convirtiéndose en una pieza clave del colectivo indie Broken Social Scene, uno de los proyectos más influyentes del rock alternativo de su país. En 2007 llegó su salto definitivo con The Reminder¡, el álbum que la catapultó a la fama internacional.

A lo largo de su carrera, Feist ha recibido 11 premios Juno —los galardones más importantes de la música canadiense— y ha acumulado nominaciones a los Grammy y los Brit Awards. Además, ha colaborado con artistas tan diversos como Kings of Convenience, Mastodon, Wilco, Beck o el pianista Chilly Gonzales. Además, ha cantado en directo con Olivia Rodrigo.