Los precios oficiales de las entradas de los conciertos de Oasis en Barcelona

Oasis ha anunciado que volverá a los escenarios con su gira Oasis Live '27. Y todo lo que gira alrededor de sus dos conciertos en Barcelona está causando toda una revolución entre los fans.

Los amantes de la banda de britpop tienen cita con ellos en el Estadi Olímpic los días 10 y 11 de julio de 2027, después de casi dos décadas sin que los Gallagher actuaran en España. Y ya se conocen muchos detalles de cómo será la venta de entradas.

Dado el gran fenómeno fan que sigue a Liam y Noel, la venta funcionará por registro y por el reparto aleatorio de códigos exclusivos con los que acceder a ella. Además, Ticketmaster ha revelado los precios que tendrán las entradas, para que los fans decidan qué ticket prefieren adquirir en el caso de que sean los afortunados en recibir código.

Entradas de 85 a 255 euros

La ticketera ha compartido los precios que tendrán las entradas para ver a Oasis en Barcelona, advirtiendo que "todos los precios de las entradas son fijos e incluyen los gastos". Además, se aplicará una cuota de servicio de 2 € por transacción.

Los precios de las entradas con asiento -es decir, las de grada- son de 85 €, 153 €, 170 €, 204 € y 255 €, gastos incluidos. Dependen de la grada y la distancia al escenario. Por su parte, los precios de las entradas de pista son de 204 € y 255 €, gastos incluidos.

Parece que cada ciudad que acoge el Oasis Live '27 tendrá unos precios distintos en las entradas, lo mismo que ocurrió en su tour de reencuentro en 2025.

Los precios ya han causado polémica entre los seguidores de Oasis, que desde las redes sociales tachan de cifras elevadas lo que cuesta cada tipo de entrada.