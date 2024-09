Jane's Addiction se separa tras la agresión de su cantante Perry Farrell al guitarrista Dave Navarro

El grupo de rock alternativo Jane's Addiction, fundado en Los Ángeles (California), revolucionó las redes sociales por la agresión de su cantante Perry Farrell al guitarrista Dave Navarro, protagonizada sobre el escenario en su propio concierto en Boston, celebrado el viernes 13 de septiembre.

Ahora, la banda ha anunciado su separación y la cancelación del resto de su gira a través de un comunicado en su perfil de Instagram. "La banda ha tomado la difícil decisión de tomarse un tiempo como grupo", dice el comienzo texto.

"Por lo tanto, cancelarán el resto de la gira. Los reembolsos por las fechas canceladas se emitirán en su punto de compra, o si compraron a través de un sitio de reventa de terceros como StubHub, SeatGeek, etc., por favor comuníquense directamente con ellos", informa la agrupación.

La reacción de Dave Navarro

El guitarrista Dave Navarro también ha compartido un comunicado en su perfil de Instagram, donde ha lamentado lo ocurrido confirmando la cancelación del resto de su gira. "Debido a un patrón de comportamiento continuo y las dificultades de salud mental de nuestro cantante Perry Farrell, hemos llegado a la conclusión de que no tenemos otra opción más que cancelar la actual gira por Estados Unidos", comienza diciendo.

"Nuestra preocupación por su salud y seguridad personal, así como por la nuestra, no nos deja alternativa. Esperamos que él pueda encontrar la ayuda que necesita", dice. Y sigue: "Lamentamos profundamente no poder cumplir con todos nuestros fans que ya han comprado entradas. No vemos ninguna solución que pueda garantizar un ambiente seguro en el escenario o que nos permita ofrecer una gran actuación de manera confiable noche tras noche".

Y, con la firma de Dave [Navarro], Eric [Avery] y Stephen [Perkins], zanjan: "Nuestros corazones están rotos".

Así fue la agresión

Hacia el final del concierto de Jane's Addiction en Boston, mientras sus integrantes interpretaban Ocean Size, el cantante del grupo Perry Farrell agredió físicamente al guitarrista Dave Navarro sin un motivo claro. El vídeo del suceso, grabado desde el público, muestra a Farrell cantando de manera violenta y dirigiéndose a Navarro, que tocaba la guitarra muy concentrado.

De repente, el cantante se enfrenta a su compañero sobre el escenario y le empuja desde un lateral, y poco después le da un puñetazo. El resto de los integrantes de Jane's Addiction corrieron a detener a su vocalista, quien reaccionó de manera violenta. El concierto finalizó ahí, después de que el público aplaudiera a los miembros del grupo que pidieron perdón en directo por lo ocurrido.

Etty Lau Farrell, la mujer de Perry Farrell, narró su experiencia como testigo de lo ocurrido en un texto publicado en su perfil de Instagram, en el cual da su opinión sobre por qué ocurrió todo.

"La frustración de Perry había ido en aumento, noche tras noche. Sentía que el volumen en el escenario era extremadamente alto y que su voz estaba siendo ahogada por la banda. Perry había estado sufriendo de tinnitus y dolor de garganta todas las noches", escribe.

Y añade: "Cuando el público en la primera fila comenzó a quejarse hasta el punto de maldecirlo, diciéndole que la banda estaba tocando demasiado fuerte y que no podían escucharlo, Perry perdió el control".