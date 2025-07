Jennifer López incendia Madrid en su parada en el Movistar Arena

"¿Cómo se siente Madrid? ¡Buenas noches!", así arrancaba el concierto de Jlo, la reconocida artista que llevaba sin pisar la capital desde el 2012.

Aunque la artista se encuentra en uno de los momentos más difíciles tanto a nivel personal como profesional., nos ha demostrado con creces que actualmente, ¡No hay quien la pare!

El verano pasado se divorció de Ben Affleck, lo que conllevó la cancelación de la gira que tenía programada en verano de 2024: This is me…now, acompañada de la película emitida en Amazon Prime que tuvo un desembolso de 20 millones de dólares.

Lejos de estar derrumbada, la cantante está más fuerte que nunca y está haciendo lo que mejor se le da para salir adelante: subirse a los escenarios y darlo todo.

Ante 15.000 personas y 25 minutos de retraso, Jennifer Lopez comenzó lo que sería un show de dos horas acompañada de 45 bailarines, y brillo.. ¡Mucho brillo! Al ritmo de uno de sus mayores éxitos On the floor, la neoyorquina puso al público a vibrar en una consecución de éxitos divididos en cinco actos y un gran final marcado por tres canciones de lo más significativas.

Empoderada en el escenario, Jlo recibió al público conjuntada de lentejuelas plateadas con un escotado body y sus botas XL que le llegaban hasta la rodilla, recubierta con una cazadora dorada de flecos, una gorra tipo visera y unas maxi hombreras… este fue el primero de los más de cuatro vestuarios que lució durante el show.

Entre clásicos de su carrera como Ain’t your mama, Waiting for tonigh o Let’s get loud, la cantante del Bronx también ha cantado alguna de sus canciones más recientes y sin duda, una que no ha pasado desapercibida es Wreckage of you una de sus canciones más personales en las que expresa sus sentimientos frente al divorcio con su ex marido Ben Affleck, con letras de lo más directas como: "Soy más fuerte después de tu destrucción. El amor que quiero empieza en mí".

Además, Lopez también ha querido hacer un guiño a nuestras raíces con una interpretación de lo más folclóricade Gracias a la vida deVioleta Parra, seguida de un buen "taconeo" y unas palmas, lo que pasó a convertir el Movistar Arena en un auténtico tablao flamenco. Con un espectacular body rojo, envuelta en volantes y con un mantón de manila, Jlo ha vuelto a sorprender a sus fans con una performance de lo más flamenca.

Entre neones, destellos, visuales de auroras boreales y de pétalos… Jennifer Lopez también sacó tiempo para lucir más exclusivamente su voz, ante la interpretación de uno de sus nuevos temas. La artista brilló ella sola en el escenario con Free, con una puesta escena de lo más simbólica. Bastó con estar acompañada de unos visuales de unas alas y la banda de fondo, para poner en pie a todo el Movistar Arena.

Además, al finalizar el concierto la artista se acercó a valla que la separaba del público para dejarse abrazar y despedirse de sus fans, lo que creó una noche de magia, música y cariño.