Jennifer Lopez lanza 'BIRTHDAY', su reivindicativa canción del verano

Apenas unos días después de conquistar Madrid, Barcelona y Pontevedra con el paso de su gira internacional Up All Night: Live in 2025, Jennifer López ha lanzado su reivindicativa canción BIRTHDAY el mismo día de su cumpleaños.

Coincidiendo precisamente con el 56º aniversario de su nacimiento, la de Nueva York se da un homenaje a sí misma en un tema lleno de potencia sonora especialmente dedicados para la pista de baile.

En el videoclip se puede ver cómo ha sido la presentación ante sus fans de BIRTHDAY en directo, ya que la artista la ha cantando en shows con una imponente puesta en escena en la que reclama su papel como una de las divas pop de las últimas décadas.

Este mensaje engarza con la ilusión que asegura que le despierta haber conseguido, por fin, poner en marcha su ansiado tour internacional tras la cancelación el año pasado de This is Me. "El verano pasado, tuve que cancelar una gira que habíamos planeado en Estados Unidos e internacional. Me dolió mucho hacerlo, pero ahora estoy aquí. Yo sé que no salgo de gira todo el tiempo, y mis fans esperan con ilusión estos momentos", explicó a los asistentes al reciente concierto de Barcelona.