Jennifer Lopez se sincera sobre su gira cancelada: "Fue un verano muy duro para mí y mis hijos"

El 2024 no fue un buen momento para Jennifer Lopez. Ese mismo año, la cantante estadounidense no solo tuvo que cancelar su gira de conciertos planificada para Estados Unidos, sino que también tuvo que gestionar el divorcio con el actor Ben Affleck tras dos años de matrimonio.

La gira internacional This is Me tuvo que cancelarse porque la artista necesitaba tiempo "para estar con sus hijos, su familia y sus amigos más cercanos", según explicó Live Nation. "Estoy completamente descorazonada y devastada por haberos decepcionado", dijo la propia JLo. "Por favor, sabed que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Os prometo que os compensaré y que volveremos a estar todos juntos".

Un año después, Jennifer Lopez ha cumplido su promesa con la gira Up All Night: Live in 2025, con la que ha celebrado un concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona este martes 15 de julio en una de sus siete paradas en España. Desde la capital catalana, la estadounidense se ha sincerado sobre esos duros meses de su vida.

"Yo sé que no salgo de gira todo el tiempo"

"El verano pasado, tuve que cancelar una gira que habíamos planeado en Estados Unidos e internacional. Me dolió mucho hacerlo, pero ahora estoy aquí. Yo sé que no salgo de gira todo el tiempo, y mis fans esperan con ilusión estos momentos", ha empezado diciendo en castellano.

"Fue un verano muy duro para mí y mis hijos, pero les hice una promesa y quise mostrarles que se pueden atravesar momentos difíciles", ha seguido explicando Jennifer Lopez entre medias de dos actuaciones. "Estas cosas a veces pasan en la vida, pero de todo se sale aún más fuertes y mejor que antes. Siempre se puede salir más fuerte. Quiero dar las gracias a mis hijos por inspirarme a ser una mejor persona".