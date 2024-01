Jennifer Lopez planea hacer una gira con su nuevo disco 'This Is Me...Now'

Jennifer Lopez empieza 2024 con el lanzamiento de Can't get enough, el primer adelanto de su disco This Is Me...Now, que verá la luz el 16 de febrero. Se trata de un homenaje a su carrera y llega 20 años después de This Is Me...Then, el álbum que la catapultó al estrellato.

La artista tiene previsto dar una noticia más, el anuncio de su gira. Lo ha contado en una entrevista en Apple Music, señalando que de todos los discos que ha publicado, este es el que "más se adapta a estar en directo y tener una experiencia en vivo".

"Le decía a mi equipo: 'Tenéis que entender que voy a interpretar estas canciones. Voy a darles vida en el escenario, y tiene que ser desde el suelo. Tenemos que cavar', y ellos lo entendieron y me lo dieron, y nos lo pasamos de maravilla tocándolas en el estudio durante los dos meses que nos llevó hacer todo el disco", ha explicado.

Todavía no hay "nada oficial", pero ha dejado claro que "tiene muchas ganas de salir fuera e interpretar esta música".

Sin duda se trata de un notición porque en sus más de 20 años de carrera, solo ha hecho tres giras. Una en 2007, otra en 2012 (dio un concierto en Madrid) y la última en 2019 (con show en Fuengirola). Cuatro años después podría llegar el anuncio de su próxima parada en nuestro país. Eso sí, no hay confirmación que vaya a actuar en España.

Así será el nuevo disco de Jennifer Lopez

La intérprete de On the floor ha dado algunas pistas sobre qué podemos esperar del disco nuevo: "Hay ritmos y melodías auténticos y, sobre todo, un sentimiento real en la música, creo que eso es lo que sintió mucha gente que escuchó el álbum en sus primeros días: "Hay algo de verdad en esto". Hay algo que se siente honesto, crudo y real, vulnerable y valiente acerca de esta música en todas las personas que han participado, no sólo sobre mí. Me encanta. Creo que Can't Get Enough es una manera perfecta de salir con esto porque tiene esa energía en mi actuación".

¿Tuvo la idea hace 20 años o se trata de un proyecto reciente? "No estaba planeado. No era como, “oh, y luego en 20 años voy a hacer el álbum This Is Me Now". No tenía ni idea, incluso cuando le estaba poniendo el nombre, This Is Me Then, no sabía que sería algo tan profundo mucho más tarde ni que tendría este destino".

"Sinceramente, para mí fue un milagro que surgiera de la nada, pero cuando lo hizo, de forma tan natural salió de mí volver y hacer un álbum. Simplemente me inspiré para volver a hacer música de la misma manera que lo hice cuando me enamoré por primera vez y luego fue como: "Vale, ahora estoy reflexionando sobre lo que pasó entonces y lo que pasó ahora y cómo todo lo que hay entre medias me ha formado y me ha traído hasta aquí y, sí Dios mío, esto es una locura", ha insistido.

