Escucha 'Adrenalina' de Jennifer Lopez, Ricky Martin y Wisin

El rapero puertorriqueño Wisin está a punto de presentar su nuevo disco en solitario titulado El Regreso del Sobreviviente. Para promocionar este trabajo ha contado dos de los artistas más importantes de la música latina: Jennifer Lopez y Ricky Martin.

El tema en el que unen sus voces se llama Adrenalina y ya se puede ver un pequeño adelanto del videoclip que se ha grabado en Miami en las cuentas de Instagram tanto de Ricky Martin como de Jennifer Lopez, donde vemos a los tres artistas en la grabación.

No es la primera vez que Jennifer Lopez trabaja con Wisin, ya lo hizo cuando éste formaba el dúo Wisin & Yandel con la canción Follow the leader y ahora vuelve a apoyarlo en su carrera en solitario.

Por otro lado, la cantante también ha grabado el vídeo de We Are One (Ole, Ola), la canción para el Mundial de Brasil 2014, en la que también colaboran Pitbull y la cantante brasileña Claudia Leitte y del que ya se pueden ver algunas imágenes.